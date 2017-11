Luis Rubiales quiere alcanzar la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y ser el sucesor de Ángel María Villar al frente del mayor estamento futbolístico del país. Sus planes ya no son un secreto y su último movimiento deja claras las intenciones del que hasta hace nada era presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Rubiales publicó hace unas horas una carta en la que ha anunciado su dimisión al frente de la AFE:

Estimados afiliados:

Como consecuencia de la crisis sufrida en los últimos meses en el mundo del fútbol en España ha habido un sector muy importante, mayoritario, que me ha pedido que lidere el fútbol español. Un fútbol con carácter innovador y transformador, que proteja y respete nuestro deporte a la vez que se modernice y reestructure en función de los retos actuales y futuros. He decidido dar un paso al frente, de la misma manera que hace más de ocho años decidí hacerlo para liderar un cambio en AFE porque muchos de vosotros me lo pedisteis.

Hoy en día AFE ha crecido exponencialmente en todos los aspectos. Es una asociación con una gestión exitosa y ejemplar y con una gran reputación tanto en nuestro país como a nivel internacional, pero sobre todo, entre los propios futbolistas, que sois los auténticos protagonistas en AFE.

Quiero agradecer vuestra cercanía durante todos estos años, en los que siempre he tratado de ser una persona cercana, trabajando por y para los futbolistas. Siempre al otro lado del teléfono atendiendo a todos los afiliados, recibiendo o visitando a quien me lo ha pedido, y trabajando cada día con gran orgullo para defender los derechos de los futbolistas y los valores del fútbol como misiones principales de AFE. Por eso os pido que sigáis respaldando a esta asociación, igual que esta asociación os respalda a vosotros.

Sin otro particular, quiero mandaros a todos un AFEctuoso saludo y un fuerte abrazo.

Luis Rubiales