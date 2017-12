La democrática respuesta de Albert Rivera al 'qatarizado' Xavi Hernández

Que Xavi Hernández era un genio dentro del terreno de juego, lo sabíamos. Que no tenía muchas luces fuera del mismo, lo está dejando claro. Por ello ya no llama tanto la atención que, en los últimos tiempos, el exjugador de élite se haya dedicado a dar lecciones de democracia desde la dictadura qatarí para aquel que le quiera oír.

El pasado 1 de octubre, Xavi publicó un video en sus redes sociales: "Lo que está sucediendo es una vergüenza", decía. Y aunque pudiera parecer que el exjugador del Barcelona se estaba refiriendo al trato que reciben, en el país en que reside, tanto mujeres como homosexuales, realmente estaba hablando del referéndum ilegal celebrado en Cataluña ese día y de la consiguiente respuesta del Estado.

Pero Xavi no se ha podido reprimir y lo ha vuelto a hacer:

"Voté de amarillo a posta. Aquí las casualidades no valen. Lo hice porque quise. Si dijera lo contrario, sería un hipócrita. Siempre he sido partidario de hacer cosas por el país. Quiero que haya un referéndum", ha reconocido Xavi Hernández en declaraciones a Cataluña Radio. Pero no se quedó ahí: "Que en un país democrático haya presos políticos me parece muy fuerte".

Estas palabras no han pasado desapercibidas por los demócratas españoles que han bramado en redes sociales, y uno de ellos ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se ha podido reprimir y no ha dudado en recordar a Hernández que en el país donde reside "no puede votar":