Xavi habla por fin de Qatar: "No hay democracia, pero la gente es feliz"

"Mi país no es Qatar y es cierto que no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, les dan un sueldo por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos…", dijo Xavi Hernández en la última entrevista que ha concedido el jugador del Al Sadd en La Vanguardia.

Estás impactantes declaraciones tienen todavía más peso por las que hace pocos días también salieron de la boca del exjugador del Barcelona: "Es muy fuerte que en un país democrático haya presos políticos". El jugador español se refería claramente a los Jordis.

Xavi añadió más sobre Qatar en la entrevista: "Están mejorando mucho las cosas. Yo mismo se lo dije y saben que no lo han hecho bien. Que conste que no hablo por hablar. Formo parte de una ONG que hace actividades con trabajadores nepalíes, indonesios… Está cambiando todo mucho. No sólo lo hacen por imagen, lo hacen convencidos".