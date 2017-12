'Common Goal': el proyecto solidario de Mata que puede cambiar el mundo

¿Se imaginan que las principales estrellas del mundo del fútbol donaran el 1% de su salario para fines benéficos?

Ese sueño ya es una realidad. Juan Mata lo ha hecho posible. El pasado mes de agosto, y tras meditar durante meses, al asturiano se le ocurrió crear Common Goal. Para ello se apoyó en Streetfootball, una ONG que apoya a más de 120 organizaciones en todo el mundo que utilizan el fútbol como herramienta de cambio social. Juntos se fijaron un ambicioso proyecto: que toda la industria del fútbol done un 1% para invertirlo en desarrollo social sostenible. De conseguirlo, se alcanzarían unos 300 millones de dólares anuales.

De momento, en apenas cinco meses, el proyecto ya cuenta con 35 miembros y muchos más ya llaman a la puerta. La idea del centrocampista del United es llegar a instalar como norma en un futuro cercano, que el 1% del salario de los futbolistas sea donado para fines benéficos como forma de combatir los desequilibrios en el mundo.

Chiellini

La historia de Chiellini refleja lo fácil que es unirse al proyecto de Mata. El jugador de la Juventus mandó un email que decía: "Hola, me llamo Giorgio. Juego para la Juventus. No quiero publicidad. Me gustaría participar en Common Goal".