Mourinho ajusta cuentas con Klopp tras el fichaje de Van Dijk

"Si traes a un jugador por 100 millones, o los que sean, y se lesiona, todo se va por la chimenea. Yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Las haría diferentes aunque pudiera gastar ese dineral", dijo el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, para criticar al Manchester United por haber gastado 105 millones de euros en el centrocampista internacional francés Paul Pogba, en un fichaje que acabaría consumándose a los pocos días.

Y ahora, un año y medio después, José Mourinho no ha dudado en responder al técnico alemán después de que su equipo se haya gastado 84,5 millones en el fichaje del central holandés Virgil Van Dijk, procedente del Southampton y sin apenas experiencia interrnacional.

"Creo que el único que puede hablar de ello es Klopp y, si yo fuera uno de vosotros (refiriéndose a los periodistas) le preguntaría sobre sus comentarios de hace un año", ha dicho Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League que el United jugará este sábado contra el Southampton en Old Trafford.

"No hablo en detalle sobre este caso porque el Liverpool hace lo que quiere y yo no soy nadie para opinar sobre ello, pero la realidad es que, si piensan que este jugador es el adecuado para ellos y realmente le quieren, o pagan esa cantidad o no le pueden fichar porque es así como está el mercado", añadía Mou.

"Van Dijk es el defensa más caro de la historia del fútbol. ¿Es mejor de lo que fueron Maldini, Bergomi o Ferdinand? No puedes decir eso. Es simplemente que el mercado funciona así y tú pagas o no. Si pagas, obviamente das una locura de dinero; si no, no consigues al jugador. Es tan simple como esto, así que no hay críticas por lo que ha hecho el Liverpool, es simplemente cómo funcionan las cosas", argumentaba Mourinho de manera un tanto irónica y para defenderse a su vez por los 105 millones que el United pagó en su día por Pogba, en lo que hasta el pasado verano fue el fichaje más caro en la historia del fútbol antes de que Neymar recalara en el París Saint-Germain por 222 millones de euros.