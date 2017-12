El fracaso de la selección de fútbol de Cataluña

Por primera vez desde 1997, Cataluña no preparará un combinado de jugadores nacidos en su comunidad autónoma para disputar un partido amistoso contra una selección nacional. "La fórmula ha fracaso", reconoce Jon Redondo, director de Deporte del Gobierno Vasco, que tampoco jugará ningún partido durante estas navidades.

Unas palabras que suscribe Gerard Figueras, secretario de Deportes de la Generalitat. Añade Figueras que "la situación política es la que es, y pocos rivales se atreven a jugar un partido contra Catalunya en estos momentos", según recoge La Vanguardia.

Figueras reconoce el descenso de interés de estos partidos en los últimos años. "Es innegable que en los últimos tiempos ha costado hallar rivales de talla, y no engaña el hecho de que en el último precedente el partido se trasladó a un escenario de menor capacidad". Concretamente, en Montilivi, después de años jugándose en Montjuïc o en el Camp Nou.

De hecho, ya en los últimos años el descenso de espectadores era una constante, a pesar de los precios populares de las entradas. El problema radicaba en el hecho de que nadie quiere jugar contra Cataluña. Los rivales más recientes han sido -aparte de País Vasco- Túnez, Cabo Verde, Honduras, Nigeria… selecciones de perfil bajo y que han resultado poco atractivas para el público.

Un mal que no ha sido ajeno a la selección vasca. Jon Redondo afirma que "el público antes venía en masa para reclamar la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Ver que no se han dado pasos lleva a la frustración" y añade que "los últimos encuentros programados no contaban con el atractivo que debían". Así lo expresó también el año pasado el delantero del Athletic Aritz Aduriz tras el encuentro ante Túnez: "Ha sido muy triste, refleja lo que la gente piensa".

Soluciones imposibles

El año pasado desde los postulados más independentistas se pretendió –qué raro- culpar "a España" del problema de los rivales del combinado catalán. "España no nos deja jugar contra Venezuela", clamaban, cuando la propia Federación Catalana de Fútbol negó rotundamente la información, afirmando que se podía jugar ante Venezuela, pero que finalmente se decantó por la opción de jugar contra Túnez "por una cuestión de logística y presupuesto".

Para tratar de evitar que este año Cataluña no juegue ningún partido después de 20 años consecutivos haciéndolo se ha buscado como solución jugar fuera de Cataluña. Es decir, ponérselo más fácil al rival. Pero ni así. Pocas selecciones –por no decir ninguna- quieren jugar ahora mismo contra un combinado catalán dada la situación política por la que atraviesa Cataluña.

El fútbol femenino sí juega

Quien sí ha jugado un partido amistoso durante estas fechas ha sido el combinado de fútbol femenino. Un combinado que, por cierto, contó con una futbolista nacida en Ciudad de México e internacional absoluta mexicana: Kenti Robles. Cataluña se impuso por 3 a 1 a un combinado de Navarra. Precisamente por ahí han llegado las mayores críticas. Y es que en los encuentros que hasta la fecha ha disputado el combinado catalán de fútbol femenino lo ha hecho ante País Vasco, Galicia, y Navarra.