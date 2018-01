¿Cómo jugará el Atlético de Simeone con Diego Costa y Vitolo?

Se fue Vietto, puede que se vaya Gaitán y ha llegado la pareja Diego Costa-Vitolo. El Atlético de Madrid ha cambiado, eso nadie lo duda, y Diego Pablo Simeone tiene ahora un bendito problema con todas las posibles combinaciones y variantes tácticas que aparecen en su pizarra gracias a los nuevos fichajes. De momento, el 0-4 en Lleida con gol de Costa a los cinco minutos de entrar ya ha demostrado que tanto el delantero como Vitolo han venido para comerse el mundo. Aún así habrá que esperar para ver el rendimiento de ambos porque sólo se ha disputado un partido.

Simeone mira a su delantera y encuentra a Diego Costa, Torres, Gameiro, Correa y Griezmann. Si observa su centro del campo y a falta de la marcha de Gaitán, el Cholo dispone de Gabi, Saúl, Koke, Thomas, Augusto, Carrasco y Vitolo. A esta terna se puede unir incluso Giménez, que alguna vez ha desempeñado la función de pivote defensivo. Son un total de doce jugadores para seis puestos, es decir, dos para cada demarcación. Para muchos entrenadores, el ideal de plantilla.

Hasta la fecha, el once tipo del Atlético de Madrid ha ido variando. No ha sido cerrado en torno a un grupo de futbolistas. Griezmann y Correa empezaron el año ocupando la punta de lanza del 4-4-2 habitual de Simeone, pero el mal juego, la falta de gol y la pérdida de protagonismo de Antoine hicieron que Torres y Gameiro fueran entrando en el once para cambiar la posición del galo. Con la sanción de Griezmann en las jornadas 2 y 3 fue Vietto el que ocupó su lugar. Todo eso en cuatro meses.

El Atlético nunca ha tenido una continuidad en ataque este curso, pero sí algo más en el centro del campo con Gabi, Koke, Saúl y Thomas, que han sumado la mayor parte de los minutos y han gozado de la confianza del entrenador. Carrasco, esta temporada, ha estado más tiempo fuera del campo que dentro. El belga ha combinado una lesión con un estado de forma y de confianza que no convenció a Simeone.

La pregunta ahora es qué puede ocurrir con las llegadas de Diego Costa y Vitolo.

Esbozo del plan ante el Lleida

Con Simeone no hay un plan fijo y en más de una ocasión veremos en la grada a gente que no se espera que esté en la misma. Ante el Lleida, se pudo ver un esbozo de lo que puede pretender hacer el Cholo en algunos partidos. Con la entrada de Costa, Vitolo y Griezmann, el ataque del Atlético lo formaron Diego junto a Gameiro en punta con Antoine por detrás con libertad para filtrar pases y con Vitolo en la izquierda ofreciendo despliegue por todo el frente de ataque y con mucha solidaridad en defensa. Por detrás de los atacantes se mantuvieron Saúl y Augusto.

Parece poco probable que en partidos ante rivales como Real Madrid o Barcelona, Simeone apueste por un ataque tan marcado, pero tampoco es descartable puesto que Vitolo ayuda mucho a nivel defensivo y la función de Griezmann y la del acompañante de Costa sería la de replegarse dejando al hispano-brasileño arriba para pelearse con todos y estirar al equipo.

El ‘problema’ para Simeone es que no suele prescindir de Gabi, Saúl y Koke. Para el argentino son piezas fundamentales en su esquema y Griezmann, ídem. Esos cuatro futbolistas sólo dejan dos puestos libres. ¿Vitolo y Costa? Podría ser, pero eso ya cambiaría lo visto en Lleida ya que el esquema se parecería más a un 4-4-1-1 con Griezmann más suelto por detrás de Costa. Es una opción más que factible porque el centro del campo estaría armado defensivamente y arriba habría magia con Vitolo, Griezmann y Costa sumados a la visión de Koke y la llegada de Saúl. Gabi cerraría el centro.

Torres, Gameiro, Carrasco y Correa

Si Simeone opta por el plan de Lleida, es decir, dos nueves naturales arriba, Torres y Gameiro se pelearían por un puesto junto a Costa. De los dos, el que más opciones parece tener es Kevin por sus características. Torres, por su parte, es mucho más ‘9’ referente que el francés aunque el ‘Niño’ junto al delantero de Lagarto formaría un ataque muy difícil de defender. Es otra opción.

Correa y Carrasco parecen destinados, salvo sorpresa, a ser revulsivos en partidos concretos. Ambos rompen defensas con su verticalidad y sus movimientos y el Cholo valora mucho su capacidad para revolucionar partidos. En el caso de Correa, su combinación en ataque con Costa también parece factible como ya hizo en su día en algunas partidos junto a Torres. Carrasco, si Vitolo funciona y coge galones, se vería aún más relegado al banquillo salvo en partidos en los que el Atlético quiera jugar con contras veloces. El Camp Nou, por ejemplo.

Costa y Vitolo aún no son fijos

Todas las combinaciones anteriores son factibles, pero nadie puede olvidar que Simeone no es hombre de ataduras. Sobre todo en los próximos partidos, se podría ver a un Cholo tranquilo y medido con la presencia de Costa y Vitolo. No tienen por qué ser titulares juntos y tampoco uno de los dos. Todo dependerá de los planes de Simeone y del rival que tengan enfrente. Tener Copa, Europa League y Liga le ofrecerá varios escenarios para dar minutos a todos.

Conclusión: no habrá once tipo

Conociendo la forma de trabajar de Simeone se intuye que el Atlético de Madrid no tendrá un once perfectamente definido tras las llegadas de Diego Costa y Vitolo. Puede que los dos acaben sumando la mayoría de los minutos, dependerá de su estado físico y futbolístico, pero que nadie espere que hombres como Carrasco, Correa, Gameiro o Torres desaparezcan. Tampoco debería sorprender la presencia de pesos pesados como Koke, Saúl o Gabi en el banquillo. Thomas y Augusto seguirán sumando. Ojo a la grada. Ya lo ha avisado Simeone.

Lo bueno para el Atlético es que el rompecabezas, lo mires por donde lo mires, hace que cualquier combinación sea bien vista por propios y extraños. Es con diferencia la mejor plantilla de la era Simeone.