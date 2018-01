Messi impone una cláusula en su contrato para abandonar el Barcelona si hay independencia

El diario El Mundo adelanta en exclusiva la inclusión de una cláusula en el nuevo contrato de Lionel Messi que permitiría al argentino salir del Barcelona en caso de que la independencia de Cataluña tuviese lugar.

El Mundo desvela que sólo seguiría en el Barcelona si el club fuese incluido en la liga española, alemana, inglesa o francesa. Por su parte, la entidad entiende que al quedar libre si no se cumple esta condición, Messi demuestra un compromiso con la entidad.

La exclusiva del diario El Mundo refrenda la información que el pasado 10 de octubre adelantó Vicente Azpitarte en Libertad Digital y que se fundamentó en los siguientes puntos:

1.- El entorno más cercano ha realizado contactos a tres niveles: primero preguntaron en el F.C. Barcelona para saber cuál sería la postura del equipo. La respuesta que le dieron fue tan ambigua, según han relatado a este medio, que no convenció a los hombres de Messi.

2.- En segundo lugar, las consultas se centraron en La Liga donde fueron tajantes: "Si Cataluña se independiza, el Barcelona no podrá jugar aquí". Esa respuesta puso más nerviosos al padre y al hermano de Messi que comenzaron a erosionar emocionalmente al jugador, al que le gustaría seguir en el Barça. En "Little Rosario", como apodan al lugar donde vive todo el clan en Barcelona, cunde el estado de nervios. Personas muy cercanas a Messi confirman a Libertad Digital que "por eso no hemos renovado aún".

3.- Por todo ello, el tercer contacto se ha hecho con el Manchester City. El padre y el hermano de Lionel quieren saber si el equipo de Pep Guardiola estaría dispuesto a realizar la inversión que requeriría llevarse a Messi allí. El contrato y la prima de fichaje encarecería la operación hasta cifras récord pero Leo tiene la sartén por el mango. Termina contrato en junio de 2018 y en dos meses podrá negociar con quien quiera.