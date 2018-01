Conte responde y manda un aviso a Mourinho: "Lo resolveremos en una habitación"

La historia y rivalidad entre Antonio Conte y José Mourinho está empezando a tomar tintes importantes en la Premier League. Todo comenzó por una frase del técnico portugués del United en las que reconocía que ya no se comportaba "como un payaso en la banda". Muchos pensaron que era un recado hacia Klopp o Conte y el italiano acusó a Mourinho de tener "demencia senil" por no acordarse de su época más teatral en la banda.

El ex del Real Madrid contestó a esa acusación con otra: "Lo que nunca me ha pasado a mí y nunca me pasará es ser sancionado por amaño de partidos. Eso nunca me pasó a mí y nunca me pasará".

Doble ataque entre ambos con una tercera declaración que ha tenido lugar desde el bando del Antonio Conte: "Es difícil responder a este tipo de comentarios porque cuando el objetivo de una persona es ofender e insultar a otra, es un hombre pequeño. Él era un hombre pequeño en el pasado, es un hombre pequeño en el presente y lo será en el futuro. Pero siempre es lo mismo. No es una sorpresa".

Conte fue más allá y mandó un desafió o incluso amenaza a Mourinho: "Seguro que cuando nos enfrentemos al Manchester United, habrá una buena oportunidad de aclarar la situación en una habitación. Él y yo. Estaré listo, no creo que él esté listo".

El 25 de febrero ambos equipos se medirán en Old Trafford en partido liguero. Veremos qué ocurre en el 'Teatro de los sueños'.