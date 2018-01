"El Liverpool nos pidió 200 millones por Coutinho. Lógicamente decidimos que no lo hacíamos. El fútbol está cambiando y los clubes tradicionales éramos los que liderábamos estos mercados pero ahora los principales actores son multimillonarios, grupos de inversión y países. Si Robert (Fernández) y yo fichamos a dos jugadores por 270 millones, hubiera sido una irresponsabilidad y tendríamos que haber dimitido. La principal línea es la de no poner en riesgo el patrimonio y la viabilidad económica del club". Son palabras de Albert Soler, director de deportes del Barcelona, tras el mercado de fichajes del verano de 2017. Seis meses después, Roberto y Albert han fichado a dos jugadores (Dembelé y Coutinho) por más de 270 millones de euros. En concreto, por 310 millones. Ninguno ha dimitido pero si no hacen bien el otro trabajo, el de vender jugadores, el Barcelona puede meterse en otro lío económico.

Dembelé

¿Dónde reside el problema que tiene ahora el Barça? En los sueldos. El club azulgrana, a día de hoy, destina el 84% del presupuesto del club a los sueldos de los futbolistas. El límite recomendado está en un 70%. La llegada de Coutinho y Dembelé ha estrechado el cinturón económico. Ya les apretaba tras la última mejora de contrato de Leo Messi. Y todavía falta que pasen por caja Gerard Piqué, Umtiti o Sergi Roberto. Como en Navidades, se está engordando con el objetivo de perder peso tras las fiestas.

El Barcelona sobrepasa en un 14% el presupuesto destinado a los sueldos de los futbolistas

El presupuesto del Barcelona para esta temporada 2017-2018 es la más alta de la historia del club. supera en 189 millones de euros al de la pasada campaña, hasta llegar a los 897 millones. Según el CEO del Barcelona, Óscar Grau, es "el mayor presupuesto del mundo". Pero ni con esas. Los socios del Barcelona son conscientes de este problema porque el propio presidente, Josep María Bartomeu reconoció en la última asamblea de socios compromisarios que estaba preocupado. Una línea que continuó Carles Tusquets, presidente de la Comisión Estatutaria. "Nos preocupa el presupuesto de los próximos años. No será fácil que ese aumento de sueldos quede compensado con nuevos ingresos", afirmó.

Arda Turán

Habrá quien responda a todas estas cifras con un nombre: "Neymar". Sí, el brasileño fue traspasado por la cifra récord de 222 millones de euros pero ni con esas. Como admitió Bartomeu en una entrevista para El Periódico, "tenemos 60 millones de euros para fichar". Hagan los cálculos. La venta de Neymar y esos 60 millones, suman 282. Ahora sumemos los fichajes. Dembelé (105), Paulinho (40), Semedo (30), Deulofeu (12) y Coutinho (120) han costado, en total, 307 millones. Son 25 millones más de lo presupuestado.

Ante este panorama, el Barcelona se ve obligado a desprenderse de jugadores que no se puede permitir. Sueldos como el de Arda Turan, el sexto mejor pagado de la plantilla. El turco, a quien no se le ve incómodo pese a no estar ni convocado, encabeza una lista que continúan futbolistas como Rafinha, Deulofeu o Mascherano. Este último se marchará en el mercado de invierno pero los 10 millones que saque el Barcelona se invertirán en Yerri Mina. Y la deuda del Barcelona sigue creciendo. Oscila los 250 millones de euros.

La deuda del Barcelona oscila los 250 millones. Se han gastado, en fichajes, 105 millones más de lo presupuestado

En Barcelona se habla, se comenta, que la llegada de Coutinho tiene también motivos económicos. El club pretende construir una conglomeración de estrellas en busca de un patrocinio que permita seguir ampliando el presupuesto del club y bajar ese 84% destinado a los salarios.

Si la junta directiva no solventa esta situación, podrían ser cesados. Así lo dicen los estatutos del club donde se afirma que esto sucedería si durante dos ejercicios, no se mantiene la deuda dentro de unos ratios razonables. Estatutos que, según Catalunya Radio, la actual junta directiva pretende cambiar. El Barcelona, a diferencia del Real Madrid, por ejemplo, no ha huido del combate cuerpo a cuerpo que ha planteado el PSG o el Manchester City. Han pasado de la Masia para abrir la cartera. El tiempo dirá si no han extendido demasiados cheques.