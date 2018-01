Pitorreo histórico del Liverpool al Barcelona por Coutinho

Este lunes, en el Camp Nou, va a ser presentado el fichaje más caro en la historia del Barcelona y el segundo en la historia del fútbol tras el de Neymar por el PSG. Philippe Coutinho consiguió cumplir el sueño que tenía entre ceja y ceja desde el pasado verano. Unas negociaciones complicadas entre clubes que no han terminado tras el fichaje oficial ya que el Liverpool ha hecho un último movimiento inesperado y que se puede interpretar como un pitorreo hacia el Barcelona.

Según informa el diario AS, los principales ejecutivos de Fenway Sports Group, empresa propietaria del Liverpool, solicitaron a Josep María Bartomeu la cesión de Coutinho hasta final de temporada. Según esta información, el equipo inglés le ha planteado esta posibilidad para que Coutinho pudiera terminar la edición de la Champions League que inició en Anfield y que no podrá concluir en el Barcelona ya que no podrá disputar esta competición.

Esta petición se habría producido en el tramo final, cuando ya se había fijado la operación en 120 millones de euros fijos más 40 variables. Y es que el Liverpool, además, no ha conseguido cerrar la contratación de Lemar, del Mónaco ni la de Naby Keita, del Lepzing. Según esta información, Bartomeu no daba crédito a esta propuesta que ya ha sido rechazada.