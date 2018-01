Xavi Hernández se despacha a gusto en una extensa entrevista a El País, donde repasa varios temas de actualidad, y sigue dejando grandes titulares desde su retiro dorado en Qatar. Para el exfutbolista del Barça, no hay comparación posible entre Leo Messi y cualquier otro jugador, con lo que lanza un dardo envenenado a Cristiano Ronaldo.

Así, el futbolista de Tarrasa dice sobre Messi: "Tácticamente lo entiende todo. Es de vergüenza que lo comparen con cualquier otro. Messi domina todo. El espacio, el tiempo, dónde está el compañero y el rival. Antes solo desequilibraba por habilidad y fuerza. Ahora te dribla por cabrón: te atrae. Ve que tiene un marcador y, como sabe que le tiene miedo, espera a que venga el otro, y cuando tiene un tres contra uno en el momento justo la pasa. Esto lo vi en LeBron James".

Pero Ronaldo no es el único futbolista del Real Madrid que sale malparado en la entrevista de El País a Xavi. Y es que el jugador barcelonés del Al Sadd, que dentro de pocos días cumplirá 38 años, también tiene lo suyo para jugadores blancos como Isco Alarcón y Marco Asensio, pese a que no los cita en ningún momento.

"Esta gente tan joven lo que creo que tienen que saber es lo que me decía Luis Aragonés: '¿A usted qué le gusta? El fútbol bonito o el fútbol bueno?'. Y yo no entendía: '¿Y esto qué significa?'. 'Usted deme el fútbol bueno. El bonito, sí, pero para engañar a cuatro'. No quiero dar nombres, pero en la Liga nos hemos impresionado mucho por jugadores que han desaparecido sin dejar huella. Sí, filigranas, pero ¿para qué? ¿Qué filigranas hace Messi? Messi nunca hace filigranas. Messi va a por faena. Messi es el fútbol bueno, que a la vez es tan bueno que se hace bonito".

Hay otro jugador madridista comoCasemiro para el que Xavi también tiene lo suyo al afirmar que el mediocentro brasileño no es capaz de dominar el "espacio-tiempo". "En el Barça entendemos el fútbol como espacio-tiempo. ¿Quién lo domina? Busquets, Messi, Iniesta... son maestros del espacio-tiempo. Siempre saben qué hacer, si están solos o rodeados. Esto, hay centrocampistas como Casemiro que no lo entienden. Pero, a su vez, Busquets no podría hacer nunca las coberturas que hace Casemiro cuando se la juega a cara o cruz".

En este sentido, Xavi ahonda: "El Madrid se parte, se van siete al ataque y Casemiro se queda solo en el medio a cubrir. Esto es cara o cruz. Esto Busquets no lo puede hacer porque hasta yo soy más rápido que él. Casemiro es rapidísimo. Pero le cuesta todo lo demás porque no lo ha trabajado. Tiene otras características: es más defensivo, roba más balones, llega, abarca más campo... pero no domina el espacio-tiempo".

Quien también se lleva lo suyo es el Atlético de Madrid, y en concreto el técnico Diego Pablo Simeone, por su estilo de juego. "Todo el mundo ha querido copiar un poco el estilo Guardiola, como Löw, que nos miró y ha llegado a lo que ha llegado. Unos han copiado eso, y otros han ido hacia la antítesis, que es Simeone. Ahí están jugadores con talento como Koke cerrados atrás, achicando espacios", dice al respecto.