El Real Madrid ya no sabe qué hacer con Kepa

El Real Madrid no sabe qué hacer con Kepa. Después de haber hecho todo lo necesario para su fichaje en el mercado de invierno, con reconocimiento médico incluido, las palabras de Zidane en sala de prensa el pasado sábado donde afirmaba no necesitar "otro portero", han hecho cambiar los planes a la dirección deportiva del club.

Antes de entrar en el 2018, en el Real Madrid eran rotundos sobre este asunto. Pagarían los 20 millones de euros, su claúsula de rescisión, y Kepa se incorporaría de inmediato. Ahora, según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, hay indecisión y muchas voces recomiendan no llevar la contraria a Zidane, no trastocar la plantilla y no fichar al portero vasco hasta el mercado de verano. Además, según Onda Cero, Kepa podría tener que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en el tobillo y sería baja hasta el mes de marzo.

Y es que Zidane está siendo muy claro en este sentido. El técnico ya les comentó a Keylor Navas y a Kiko Casilla que ellos dos, serían sus porteros hasta final de temporada pasara lo que pasara. Una conversación que tuvo continuidad en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de Vigo. Es la segunda vez que Zidane frena la contratación de un portero. Ya sucedió con David De Gea el pasado verano.

Al margen de la posibilidad de Kepa, el Real Madrid si tiene decidido no fichar en el mercado de invierno. Pese a que en el club son conscientes de que tendrán que abordar, en verano, bastantes decisiones, y muchas de ellas, importantes, consideran que ahora no es el momento. Son muchos los motivos que les han llevado a tomar esta decisión, no sólo la negativa de Zidane.