Usain Bolt podría convertirse en futbolista: hará pruebas en el Borussia Dortmund

Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, podría convertirse en futbolista profesional. Así lo ha afirmado en una entrevista para el diario Daily Express en la que desvela que estará a prueba en el Borussia Dortmund en el mes de marzo.

"Haremos una prueba para saber qué puedo hacer en el fútbol. Si dicen que soy bueno, que debo entrenar, lo haré", ha dicho el exatleta que se ha retirado tras los Mundiales de Londres. "Estoy nervioso. Habitualmente nunca me pongo nervioso, pero esto es diferente, estamos hablando de fútbol. Necesitaré un tiempo de adaptación, pero una vez haya jugado unos partidos, me adaptaré", sentencia.

Usain Bolt, que tiene 31 años, comparte patrocinador con el equipo alemán. Y aunque su primer equipo podría ser el Dortmund su sueño es acabar en el Manchester United. Ya ha hablado con Alex Ferguson. "Le dije que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer", concluyó.