'Bernabéu' llega por fin a Cataluña tras el clamor de las peñas madridistas

El pasado viernes 10 de noviembre se estrenó Bernabéu, la película documental de Ignacio Salazar-Simpson que trata la vida y milagros del que fuera presidente del Real Madrid durante 35 años, entre 1943 y 1978. Así, la película se ha emitido durante estas semanas en salas de ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, Alicante, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Guadalajara.

Pero hay una población importante donde hasta ahora no se ha podido exhibir la cinta para el gran público. Y ésa es Barcelona, la ciudad española que, por otra parte, es donde más aficionados madridistas hay después de Madrid.

Sí se había proyectado Bernabéu en la Ciudad Condal, pero en una sesión sólo para académicos, en los cines Verdi —ubicados en el popular barrio de Gracia—, que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre.

El propio Salazar-Simpson pidió a los cines Verdi que proyectaran la película para el gran público, pero se encontró una tajante negativa por respuesta. "Le pedí a los Verdi que echaran la película, pero me dijeron que no, que en el barrio de Gracia no hay madridistas. Yo les dije: '¿Acaso sabéis dónde están los madridistas? Un horror. Ellos autocensurándose no sé por qué. Fue asqueroso, me sentí como si me estuvieran censurando", denuncia Salazar-Simpson, que ha sido productor de películas como El otro lado de la cama, No habrá paz para los malvados y Ocho apellidos catalanes, en declaraciones a Libertad Digital.

Y ahí fue cuando entró en acción la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña (Fepemac), cuyos miembros querían ver Bernabéu a toda costa, para lo que pensaron en acudir a Zaragoza, teniendo que desplazarse más de 300 kilómetros. "Me llamó entonces Pepe Ribó —presidente de las peñas madridistas de Cataluña— y me dijo que se iban a ver la película a Zaragoza. Yo les dije que no hacía falta: alquilo un cine y podéis ver la película allí en Barcelona", le contestó Salazar-Simpson.

Dicho y hecho. La movilización del director y de Fepemac ha surtido efecto y entre han conseguido que Bernabéu se proyecte al fin en la capital catalana. En concreto, el pase tendrá lugar el próximo sábado 13 de enero en la Sala Phenomena —con más de 450 butacas y situada a pocos metros de la Sagrada Familia— en sesión matinal, a las 12:00 del mediodía, con el propio Ignacio Salazar-Simpson como maestro de ceremonias del acto.

Se pueden comprar aquí las entradas para ver la película Bernabéu en la Sala Phenomena.