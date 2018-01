Diario 'Sport' informa: "Florentino echará a Zidane aunque gane la tercera Champions"

"El Real Madrid está negociando con Joachim Löw", es el titular de la noticia del diario Sport. El medio de comunicación catalán se hace eco de una información de un portal de internet ligado, básicamente, a la actualidad del Real Madrid.

La cuestión no es que Zidane ya esté sentenciado o que Florentino Pérez haya tomado la decisión de sustituirle con Joachim Löw, seleccionador alemán. Lo más relevante de todo esto está en el último párrafo de la información que publica Sport. Curiosamente, el único párrafo que no tiene nada que ver con la noticia y que es cosecha propia del diario catalán, es donde se afirma que Zidane no continuará en el Real Madrid ni ganando la tercera Champions League consecutiva.

"Zidane está sentenciado a día de hoy, ocurra lo que ocurra en los próximos meses. Ni siquiera le salvaría la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva. El técnico francés ha perdido claramente su pulso con Florentino Pérez a raíz del fichaje del meta Kepa Arrizabalaga", afirman.

¿Se imaginan a Florentino Pérez cesando a Zidane tras ganar la tercera Champions League consecutiva?