Cassano: "En Madrid comía como un perro y no dormía"

Antonio Cassano quiere volver a jugar. El italiano asegura que ha perdido peso y que se entrena en solitario esperando alguna propuesta que le satisfaga.

El ex del Real Madrid ha concedido una jugosa entrevista al Corriere dello Sport.en la que, como siempre, habla claro.

¿Cuál es la peor fechoría de su carrera?

"La más terrible fue la pelea con el presidente de la Samp, Garrone. Si pudiera, pagaría para eliminarla porque fue un padre para mí. Luego, recuerdo las del Real Madrid. Era la época de los Galácticos y tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía. Vivía una vida de mierda"

¿Y en la Roma?

"Llegué a una gran ciudad con 19 años y la liaba todos los días. Necesitaría tres libros para contarlo todo. A Capello le enloquecí y lo siento: cuando se enfadaba, el 99% de las veces tenía razón"

¿Qué habría cambiado si hubiese conocido a su mujer, Carolina, con 20 años?

"Tendría en mi casa un Balón de Oro, estoy seguro. Con la tranquilidad y el amor que ella me da, soy otro".

¿Con ella también habría rechazado a la Juve?

"No me arrepiento de los cuatro 'no' a la Vecchia Signora. Con mi carácter habría aguantado tres días: el primero me fichaban, el segundo me presentaban y al tercero me echaban. No era y no soy un jugador para aquel tipo de club: soy un espíritu libre y debo hacer mis gilipolleces..."

Si no llega una propuesta para volver a jugar, ¿qué hará?

"Lo tengo muy claro. Siempre me gustó ser director deportivo, estoy loco por el fútbol. Vivo por este deporte y por descubrir futbolistas".