Jordi Alba dejó muestras de su calidad sobre el césped de Anoeta, en la gran remontada liguera del Barcelona ante la Real Sociedad (2-4), pero también un gesto bastante feo.

Y es que las cámaras de televisión captaron al lateral internacional del Barcelona dedicándole una peineta a la grada del estadio donostiarra.

Después, y tras saber que había sido cazado, el jugador se disculpó ante los medios de comunicación. "Me han pillado, ¿no? Perdón si a alguien le ha molestado. También me dicen de todo a mí y me lo tomo como parte del espectáculo", decía Alba ante la prensa. "En ningún momento quería molestar a nadie. Al que se lo he hecho seguro que se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad", añadía.

Lo cierto es que Jordi Alba era un hombre feliz tras la victoria en Anoeta que permite a su equipo situarse con una ventaja de 19 puntos sobre el Real Madrid en Liga. "Hemos sabido sufrir y hemos sacado tres puntos importantísimos en un campo en el que no ganábamos hace mucho", apuntaba el futbolista internacional, cuyo club había ganado por última vez en Anoeta en mayo de 2007 (0-2).

Además, el jugador de Hospitalet de Llobregat manda un dardo envenenado a la afición del Real Madrid. "Si el Madrid nos sacase 19 puntos en Barcelona nos matarían, allí lo tapan más. Diecinueve puntos son muchos puntos pero el Real Madrid va a luchar hasta el final", aseguraba.