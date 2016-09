Marcelino: "Quizás mi mujer sea menos inteligente que la de Tebas"

Marcelino García Toral, exentrenador del Villarreal, ha salido a dar la cara en El Primer Palo. Marcelino le confesaba a Juanma Rodríguez, director del programa nocturno de deportes de esRadio, que "No temo que lo ocurrido en el partido de Gijón me pase factura profesionalmente. El presidente que mejor me conoce -Francisco Roig- ya ha dejado claro que jamás dudó de mi honradez, así que creo que mi nombre esta limpio".

Acorralado en los últimos meses, recordamos como sucedieron los acontecimientos. Todo comenzó en el último partido de la pasada temporada. El Villarreal, con la 4ª plaza asegurada, viaja a Gijón -ciudad de origen de Marcelino- para enfrentarse a un Sporting que se juega la vida. Marcelino, declara en los días previos, que "Ojalá el Sporting se mantenga, porque es lo que siento". El partido lo gana el Sporting por 2-0. Tras el partido, la mujer de Marcelino publica el siguiente tuit: "Me voy de Asturias con el trabajo hecho. Os dejamos en Primera".

La temporada termina, el Sporting se salva, los otros dos equipos, Rayo Vallecano y Getafe, que se jugaban el descenso en esa última jornada -el Levante ya estaba descendido- que bajan a segunda, ponen el grito en el cielo contra Marcelino... y la llegada del vernao sirve de bálsamo y todo queda en el olvido.

Sin embargo, días antes de la previa de Champions del Villarreal ante el Mónaco, Francisco Roig destituye a Marcelino, y con las declaraciones del presidente del Villarreal, la mecha se enciende. Francisco Roig no estuvo del todo fino al justificar el adiós de Marcelinor "No me gustaron las situaciones extrañas que ocurrieron a final de temporada". Además, Roig sembró la duda: "Nos ha costado muchos años de honradez deportiva para que alguien que pretende seguir otra línea vaya por otro rumbo".

Marcelino, que este martes habló personalmente con el Presidente del Villarreal para pedirle explicaciones de sus declaraciones, tiene claro tras la conversación, que Roig jamás dudó de su profesionalidad: "Me reconoció que no dudó de mi honradez y que mi destitución fue por otros motivos. Por eso mi adiós se produce tres meses después de aquel día... Si ese fuera el motivo, estaría en la calle al día siguiente del partido de Gijón".

Marcelino le reconoce a Juanma Rodríguez que se equivocó: "Me equivoqué diciendo que no quería que bajara el Sporting. Era mi sentimiento, pero pensando con la cabeza y no con el corazón, no debí hacerlo público".

Otras declaraciones que dejaron a Marcelino contra la pared, las realizó el presidente del Rayo, Martín Presa que en Punto Pelota declaró lo siguiente: "Lo que ocurrió en Gijón no tenía nada que ver el Villarreal ni nada que ver la directiva..desgraciadamente pues como cuando en Luthansa se les cuela un piloto loco y les tira un avión…es decir, un poco igual, ¿ qué culpa tiene un directivo pues de tener una persona negligente?" Unas durísimas manifestaciones que corrieron como la pólvora, y en la que el presidente del Rayo, hace una comparación de la situación que se dio en el Sporting 2 Villarreal 0 muy desafortunada.este miércoles Presa rectificaba, aunque para Marcelino lo importante hoy era "limpiar mi nombre como así ha sido".

Marcelino dejó una frase genial cuando respondió a Javier Tebas, Presidente de la Liga de Fútbol Profesional y declarado madridista, quien en rueda de prensa dijo que su mujer jamás pondría un tuit diciendo "Ya hemos hecho el trabajo para el Real Madrid", asegurando que "Igual la mujer de Tebas es más inteligente que la mía".

