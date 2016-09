Amenazan de muerte al árbitro que hizo pública su homosexualidad

Jesús Tomillero, el árbitro que el pasado mes de octubre denunció insultos en un campo de fútbol por su condición sexual, ha presentado denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz) al haber sufrido "amenazas de muerte", a través de la red social Twitter –recibió tuits intimidatorios que recogían frases como "tienes poco de vida"o"prepárate para lo que viene, marica"– y dos días después de haber arbitrado un partido que se vio obligado a suspender al ser reiteradamente insultado por una persona que, según ha señalado, también es árbitro en activo, aunque de fútbol sala.

Los hechos se remontan al pasado sábado cuando se encontraba arbitrando un partido de categoría infantil provincial entre el Atlético Zabal y La Salle de Puerto Real. En un lance del encuentro, el colegiado linense pitó un penalti, momento en el que fue insultado desde la grada por una persona que "además es árbitro en activo de fútbol sala en Puerto Real".

Según ha relatado Jesús Tomillero, el espectador le profirió desde la grada: "Retírate. Que hay que ser maricón. Vete a Gran Hermano, chula". Esto hizo que el público asistente reaccionara en favor del árbitro increpando al supuesto aficionado, que optó por abandonar el recinto deportivo. No obstante, una vez que el penalti pitado por el colegiado fue lanzado, y errado por el lanzador, el aficionado volvió al campo para insultar de nuevo al colegiado. Esto, según ha explicado Tomillero, hizo que el árbitro se decidiera a suspender el encuentro y se dirigiera a su vestuario, reclamando la atención del delegado arbitral.

En este punto, según ha indicado, también fue "amenazado" por un miembro de la Real Federación Andaluza que le "advirtió" de que si no volvía al campo a pitar "tendría noticias de él". Finalmente, el colegiado volvió al campo y pitó hasta la conclusión del encuentro sin más incidencias destacables. No obstante, tras estos hechos ha recibido en su cuenta de Twitter mensajes con "amenazas de muerte" y con"una pistola" como fotografía ilustrativa de la misiva, advirtiéndole de que no debería haber denunciado con anterioridad, lo que ha hecho que interponga denuncia en la Comisaría de Policía, que se encuentra investigando los hechos.

El colegiado decidió retirarse el pasado año ya que la vida le había cambiado "muchísimo" desde que decidió contar que era homosexual. Tras pitar un penalti en el partido Portuense-San Fernando Isleño (en el Puerto de Santa María) recibió los insultos desde la grada. Entre otras cosas le dijeron: "¡Ese es el maricón que sale por la tele!" y "¡Te vas a meter el gol por el culo, maricón de mierda!". Por todo ello decidió abandonar el fútbol.