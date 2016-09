Laudrup atiza a Neymar: "Con 0-4 no puedes pisar el balón y provocar"

Neymar dio una exhibición en Butarque | EFE El estilo de Neymar no deja indiferente a nadie. El brasileño, un gambeatador en toda regla, utiliza sus filigranas en cualquier momento de los partidos. Da igual que el marcador esté ajustado o que el partido esté sentenciado. Son muchos los que defienden el estilo del brasileño. Otros muchos los que critican que no sepa medir en ciertos momentos sus acciones. Acciones que, como ocurrió esta mañana en Leganés con el partido sentenciado y jugando fuera de casa, pueden molestar al rival de turno. Este sábado el Barcelona arrolló en Butarque a un valiente Leganés (1-5). Con el partido resuelto, Neymar abusó de conducción y filigranas y se llevó una dura entrada de Sastre, centrocampista pepinero. Michael Laudrup, exjugador del Barcelona y Real Madrid, entre otros, comentaba el partido para Bein Sports. Cuando se produjo la entrada de Sastre a Neymar el danés no se mordió la lengua: "¿Por qué pisas el balón y cruzas el campo propio? Provocas. ¡Pasa el balón y vete a otro sitio! Con 0-4 no puedes estar pisando el balón y provocando al rival". Está claro que Neymar esta en su derecho de utilizar su talentoso estilo de juego en cualquier momento del partido, pero el brasileño no puede sorprenderse de sufrir entradas duras. Los jugadores contrarios tienen orgullo y sangre caliente y es comprensible que reaccionen instintivamente con algún lance demasiado intenso cuando sienten que les están vacilando en su propia casa. Compartir

