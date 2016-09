Asier Garitano y su Leganés tienen claro que este año van a ser un equipo valiente y cuando diseñas una mentalidad así tiene dos opciones: morir con tu idea o perder la esencia en partidos ante rivales potentes. Garitano parece que morirá con su estilo porque si Atlético y Barcelona no le han hecho cambiarla, a falta del Real Madrid, nadie lo podrá conseguir.

En Butarque, el Barcelona se aprovechó de esa valentía local y en la primera parte encarriló un partido que, para variar, dominó, dinamitó y sentenció el tridente azulgrana. La línea defensiva adelanta del Leganés sólo creó problemas hasta el minuto quince. En ese instante, Suárez y Messi combinaron, vieron tierra virgen hasta Serantes y el uruguayo le dio el 0-1 al argentino.

De cuarto en cuarto y tiro porque me toca, el Barcelona fue del 0-1 al 0-2 llegando hasta el 0-3. Todos los goles con sus respectivos pases de la muerte y con una facilidad pasmosa para plantarse delante del portero pepinero y decidir si marcar o dar el gol. Messi decidió lo primero para el gol de Suárez y el uruguayo siguió su mismo ejemplo con el tercero de Neymar.

Segunda parte plácida

En la reanudación, más de lo mismo con un Barcelona decidido a dejar atrás la derrota ante el Alavés goleando en Champions y también en Liga. El 0-4 vino de penalti, obra de Messi, y el 0-5 fue un regalo de Rafinha con un zurdazo que limpió las telarañas de la escuadra diestra de Serantes. Valentía contra pegada, pero en muchas ocasiones suele ganar el Barcelona y en Leganés no fue una excepción.

Con la manita en el bolsillo, Luis Enrique, que ya rotó lo justo con el once titular, aumentó la velocidad de los cambios para dar descanso a Suárez, Iniesta y Rakitic. El Leganés no se amilanó y siguió buscando el gol de la honra, el primero como local de su corta vida en Primera División.

El partido ya estaba resuelto aunque aún hubo tiempo para ver a Paco Alcácer buscando golear con su nueva camiseta, hecho que no se produjo ya que anularon el tanto que marcó el ex del Valencia. El que no anularon fue el golazo de falta de Pires, que finiquitó la contienda y dio una ligera alegría en tierras pepineras.

El Barcelona salió de Leganés con el trabajo bien hecho y sin demasiado esfuerzo mientras que los madrileños aún deberán ajustar su atrevimiento para ser valientes y conseguir resultados mayores.



Ficha técnica

CD Leganés, 1: Serantes; Víctor Díaz, Bustinza, Insua, Diego Rico; Medjani (Rubén Pérez, m.46), Unai López (Omar, m.61), Sastre; Koné, Machís (Szymowski, m.61) y Gabriel

FC Barcelona, 5: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rafinha, Jordi Alba, Rakitic (Arda Turan, m.55), Iniesta (Denis Suárez, m.65); Messi, Neymar y Luis Suárez (Paco Alcácer, m.55)

Goles: 0-1, m.15: Messi; 0-2, m.30: Luis Suárez; 0-3, m.43: Neymar; 0-4, m.54: Messi; 0-5, m.63: Rafinha; 1-5, m.80: Gabriel

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Rakitic (m.24) y Neymar (m.79), del Barcelona; y a Medjani (m.26), Víctor Díaz (m.38), Bustinza (m.53) y Omar (m.86)

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander 2016/17 disputado en el estadio de Butarque ante unos 11.000 espectadores. En la previa realizó el saque de honor la taekwondista Eva Calvo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro