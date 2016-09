Clemente carga contra Manolo Lama y Josep Pedrerol

Hace tiempo que no está de actualidad por temas deportivos, pero Javier Clemente no deja de dar que hablar. Su cuenta de Twitter @JaviClemente_ es un nido constante de comentarios polémicos.

Sus dos últimas 'víctimas' han sido Manolo Lama, recientemente despedido de Cuatro, y Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito de Jugones' en Mega.

Clemente le ha dedicado este lunes a Lama, el primer día en el que no presenta a mediodía los Deportes de Cuatro junto a Manu Carreño tras más de diez años juntos, el siguiente tuit:

"¿Será verdad que empiezan a caer algunos en los medios como Lama ? Creo que a su jefe los mendigos le caen bien . Tenía que haberle quitado antes".

Además, Clemente reparte estopa con sorna al periodista madrileño criado en Cabra:

"Lo más extraño de Lama es q le quiten de los "Manolos " y no lo hayan hecho en la Cope, al fin y al cabo es de la Conferencia Episcopal".

Tras quedarse a gusto con Manolo Lama, el de Baracaldo puso su venenoso punto de mira sobre Josep Pedrerol:

"A Pedrerol igual le toca más tarde, no por los mendigos sino por inventarse las cosas . La campaña contra el Barça a cuenta de las banderas".

"No entiendo como intenta equivocar a la gente con ese tema . Que Pedrerol sea catalán no importa, el dinero es más importante que la realidad".

Clemente crítica el editorial que Josep Pedrerol emitió el pasado martes en los informativos de la Sexta. Pedrerol criticó al Barcelona y a su presidente, Josep Maria Bartomeu, por la exhibición de banderas separatistas:

"Otra vez las esteladas y el Barça prestándose al juego. El Barça es mucho más que un partido político. Bartomeu, repasa el himno que ya no te acuerdas: una bandera nos hermana. El Barça siempre fue un club integrador. Y eso que Bartomeu prometió no meterse en política. No lo conseguirán, no le pondrán fronteras al fútbol. El Barça seguirá siendo muy grande a pesar del aprendiz de político de Bartomeu".