El economista José María Gay de Liébana acusó, sin nombrarlo, a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de ser uno de los responsables de la crisis del fútbol español y auguró que en tres o cuatro años ya no habrá ninguna estrella en la Liga ya que habrán emigrado a la liga inglesa.

Gay de Liébana realizó estas declaraciones durante una conferencia en el salón de grados del ADEIT de Valencia con el título 'Las finanzas de las cinco grandes ligas europeas, temporada 2014-15' organizada por el grupo de trabajo de economía del deporte del Colegio de Economistas de Valencia (COEV).

"Aquí hay un personaje que está al frente de Hacienda, que se postula además como vicepresidente si hay gobierno, que está hundiendo al fútbol español. Aquí los futbolistas tienen complejo de delincuentes y en Inglaterra pagan un 40 por ciento de impuestos y no va la policía a detenerlos", señaló.

"Saben que pagan un impuesto del 40 por ciento y que no les van a mandar ninguna patrulla movilizada para pagar sus impuestos y meterlos en la cárcel como ocurre en España", amplió antes en declaraciones a los medios.

El economista catalán aseguró que ha habido un "acoso" al FC Barcelona por el fichaje de Neymar. Dijo también que si el coste del fichaje es de 19 millones, dado que el resto se ha imputado como salarios, "mi propuesta es que se investigue fiscal y penalmente todos los que superan esa cantidad dado que él es uno de los mejores del mundo".

Además, recordó que "la Premier League ha sabido vender el producto de una manera excelente, comercialmente lo hacen de miedo, televisivamente todos han ido a una y ves sus partidos en todos los lugares del mundo, así que cualquier club modestito tiene más ingresos de marketing que cualquier club español excepto el Barça y el Real Madrid".

Críticas al Madrid y el Barcelona

El economista señaló como culpables en la pérdida de peso del fútbol español al Real Madrid y al F.C. Barcelona "en el tema de la televisión tendríamos que haber anticipado un poco la generosidad del Barça y el Madrid, que luego sí han mostrado pero que les costó mucho admitirla y que ha llevado a que el fútbol español haya perdido protagonismo".

También dijo que aunque el nuevo contrato de televisión y el reparto que se hace "es más justo y un dinamizador", ni el club madrileño ni el catalán han sido"suficientemente generosos, al final las circunstancias les han obligado".

"El Barça se dio cuenta hace tiempo que tenía que hacer una renuncia y al Real Madrid le costó más, ha sido un poco por imposición pero ahora la Juve ya les ha adelantado en ingresos de televisión. Tenían que haber dado el paso antes", señaló antes de decir que cree que ambos clubes se quedarán "descolgados" respecto a los clubes ingleses.

Gay de Liébana recordó que clubes como el Atlético de Madrid y el Valencia están en torno a loscuarenta millones "y el último de la Premier está en noventa y a partir de esta campaña con ciento y pico, eso te da el músculo competitivo y vemos como un modesto como el Leicester puede ganar la liga y la competición se iguala".

"La Liga se está quedando atrás porque no se ha sabido construir de una manera competitiva, ahora se hace bien pero no llegas a tiempo y no llegas a tiempo. Nuestra liga va camino de devaluarse y el fútbol inglés va a arrasar con todo", auguró.

También explicó que pese a los intentos que se están realizando "no veo al fútbol español en el mercado asiático" y destacó que se debe centrar "en Estados Unidos y en África".

El economista animó a que haya más transparencia en las cuentas de los clubes y que se sepa el gasto que pueden acometer según el 'fair play' financiero que les marca la UEFA y la Liga y explicó que el gran lastre de las cuentas de los clubes es el salario de los jugadores.

"Los fichajes cuestan no solo la amortización sino el coste salarial que es impresionante y el problema del fútbol es el coste del factor trabajo, no me meto con los jugadores porque ellos son los bendecidos pero para los clubes es insoportable,las empresas estaban en bancarrota y sus obreros iban en Ferrari y esto no tiene no pies ni cabeza", apuntó.

Por último, indicó que es escéptico respecto al crecimiento que puede tener la liga femenina de fútbol en España.