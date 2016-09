El Atlético de Madrid vistió con su segunda equipación en el Camp Nou y en honor a la misma y al color negro que portaron sacaron petróleo del coliseo azulgrana. Simeone sigue sin ganar al Barcelona a domicilio, pero ya son varias las ocasiones en las que sin llevarse el premio completo saca algo positivo.

El Barcelona se chocó una y otra vez con el muro defensivo de los rojiblancos, pero en esta ocasión a esa falta de espacios se le sumó la inoperancia ofensiva de la MSN y la mala suerte con las lesiones de Busquets y Messi. Si no rematas al Atlético, los hombres del Cholo revivirán una y otra vez y así pasó en el empate a uno vivido en la Ciudad Condal. 1-1 del Real Madrid y 1-1 en el Camp Nou. Todo sigue igual salvo para los hombres del Cholo que tachan una de las dos salidas más complicadas del año.

Dominio azulgrana y gol de Rakitic

Viendo la primera parte del Atlético de Madrid a nadie debería sorprenderle que antes del partido los rojiblancos acumularan una racha muy larga sin conocer la victoria en el Camp Nou. El Atlético tiene claro que en Barcelona toca resistir y sacar el séptimo de caballería a la contra, pero el problema llega cuando esa estrategia, sin precisión en la salida, lo máximo que te puede dar es la supervivencia.

Los rojiblancos no fueron cobardes con el nombre de los futbolistas que pusieron en liza ya que llamar defensivos a Griezmann, Carrasco o Gameiro es un delito mortal, pero sí lo fueron a la hora de traducir el miedo teórico en temor práctico. No por ese motivo hay que quitar mérito al Barcelona que realizó una gran primera parte a nivel de ataque y a nivel de recuperación. La falta de precisión rojiblanca terminó de conformar un cóctel que sólo supo bien a los locales.

No hubo grandes oportunidades azulgranas, lentos y faltos de frescura arriba, aunque la sensación de peligro fue constante en los dominios de Oblak. Sólo Gameiro y Carrasco metieron miedo a Ter Stegen y tampoco hicieron lo suficiente para evitar el 1-0 con el 0-1. No fallaría Rakitic en el 40’ para aprovechar una caraja a balón parado del Atlético y poner en ventaja a los suyos.

Fue una primera parte mala del Atlético y un excelente primer acto de dos de las tres líneas locales. El centro del campo con Rakitic e Iniesta brilló, su defensa también, pero Luis Suárez, Neymar y Messi desaparecieron en los momentos más decisivos.

Lesiones y cambios de Simeone

El Atlético en su ADN no es un equipo cobarde. Puede que muchas veces lo parezca metiendo once hombres en campo propio, pero necesita muy poco para sacar la valentía que le ha llevado a no sentirse inferior a los grandes. Sólo con ver la primera jugada de Griezmann en la segunda parte queda demostrado este hecho. El francés se lanzó como un loco y en solitario en dirección a la portería de Ter Stegen y estuvo cerca de empatar la contienda nada más reanudarse el choque.

El Barcelona intentó responder a los nuevos aires de atrevimiento de los colchoneros y estuvo cerca de hacerlo si dos lesiones no le hubiesen partido por la mitad. El ataque de Luis Enrique no funcionaba aunque sí lo estaba haciendo el centro del campo hasta que llegaron las lesiones de Busquets y Messi. Sin el primero no pasó demasiado, pero cuando el argentino se tiró al suelo lesionado, Simeone olió la sangre y metió en el campo a Correa y Torres para saborearla.

Con el Camp Nou mirando el móvil para saber qué le había pasado a su estrella, Torres cedió a Correa y el argentino quebró a Mascherano para después superar a Ter Stegen con un disparo preciso al palo diestro. Golpe moral, empate y partido nuevo en el horizonte.

Pese al 1-1, el Barcelona no se amilanó y el Atlético no se lo terminó de creer. La inoperancia catalana se mantuvo y con Thomas ya en el centro del campo, los rojiblancos prefirieron esperar y morder siempre y cuando tuviesen la oportunidad. Esa ocasión no llegó y el resultado acabó cerrándose en un 1-1 que, por el momento, parece que sólo hace sonreír a los atléticos.



Ficha técnica

FC Barcelona, 1: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Sergio Busquets (André Gomes, m.51), Rakitic, Iniesta; Messi (Arda Turan, m.59), Suárez y Neymar

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Gabi, Saúl (Fernando Torres, m.60), Koke, Carrasco (Thomas, m.73); Griezmann y Gameiro (Correa, m.60)

Goles: 1-0, m.41: Rakitic; 1-1, m.61: Correa

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Koke (m.53), Griezmann (m.67), Thomas (m.82), Luis Suárez (m.84) y Jordi Alba (m.91)

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga Santander 2016/17 disputado en el Camp Nou ante 89.421 espectadores, la mejor entrada en lo que va de temporada