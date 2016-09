Indignación en Pamplona con 'El Día Después' por su reportaje del Osasuna-Celta

El Día Después es un programa deportivo que se emite en Movistar+ y que ofrece una mirada diferente de lo que ocurre en la jornada de Liga. Generalmente sus reportajes son dignos de elogio. Sin embargo, la pieza que este lunes se emitía sobre el partido que Osasuna y Celta disputaron el pasado domingo en El Sadar, y que terminaba con 0-0, ha levantado mucha polémica.

El Día Después presenta el reportaje con el subtítulo de "¿Quién dijo que un cero a cero tenía que ser aburrido? Una mirada irónica del Osasuna-Celta". La intención del periodista era darle un toque de humor a un partido en el que el Celta fue el amo y señor del encuentro. Pese al 0-0 final, el encuentro tuvo un gol anulado, tres palos, un posible penalti no pitado y grandes dosis de emoción entre dos equipos que llegaban a la cita muy necesitados, ya que ambos han firmado un discreto inicio liguero. Precisamente, no se puede afirmar que este sea el típico 0-0 que aburre a las ovejas. No fue, en absoluto, un partido insulso y anodino.

Osasuna entiende que el reportaje pasa el límite de la ironía y se ríe descaradamente de la afición rojilla, de los jugadores y del juego y la calidad de ambos equipos. El grado de indignación del club navarro, que pide respeto para los humildes, fue tal que Osasuna llega a publicar un tuit en su cuenta oficial:

#Osasuna acepta la crítica y reportajes con sentido del humor. Pero no tolerará que le falten al respeto. #RespetoParaLosHumildes https://t.co/OZrZRBTG4N — CA OSASUNA (@CAOsasuna) 20 de septiembre de 2016

En Vigo tampoco ha sentado nada bien la polémica pieza periodística. Creen en el entorno de Balaídos que la creatividad habitual de los redactores de El Día Después da para mucho más.