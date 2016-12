Iniesta: "Lo lógico sería renovar cuanto antes, pero yo no mando"

Andrés Iniesta ha confirmado este viernes, durante un acto publicitario con la empresa de cuchillos Arcos, que ya ha comenzado a hablar con el FC Barcelona para negociar la renovación de su contrato, que termina en junio de 2018, y ha asegurado que lo que quiere es cerrar su continuidad "cuanto antes" porque su deseo es continuar en el Barça.

"Estaría encantado de que de este tema no se hablase a partir de mañana", apuntaba el manchego. En este sentido, Iniesta confirma que ya hay una primera toma de contacto con los responsables del Barça.

"Hemos hablado, pero aún tengo un año y medio de contrato y, para que todo estuviese más tranquilo, lo lógico sería hacerlo cuanto antes: nunca ha habido problemas y entre el club y yo las cosas siempre han estado claras. Llevamos los temas de manera discreta, pero por lo que sucede en el campo, me hace ser optimista de cara al futuro", dice.

El de Fuentealbilla destaca que su ilusión es seguir en el Barça. "Lo he dicho millones de veces, pero el club no lo domino yo; no soy el presidente ni el club. Entiendo que si el rendimiento y la situación es óptima no habría problema, pero es algo que no puedo decidir yo solo", apunta.

"Entiendo que el club tiene el mismo pensamiento, ojalá la próxima noticia es que el tema esté cerrado para bien", añadía el capitán azulgrana, una de las prioridades del club para renovar los contratos que finalizarán en los próximos años.