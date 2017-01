El envenenado dardo que Clemente le lanza a Cristiano Ronaldo

Entrevista que concede Javier Clemente, titular que arroja el de Baracaldo que incendia el mundo del fútbol.

Este martes, Clemente concedía una entrevista al programa 'La Graderia' de la Cadena SER y sus declaraciones, una vez más, darán que hablar.

Clemente repasó la actualidad futbolística -la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey entre el Athletic y Barcelona, el futuro de Luis Enrique, del que dice sentirse muy identificado por su manera de hablar y de hacer las cosas o el balón de oro, que según el vasco es puro "marketing"-. Pero sin duda, la respuesta que no deja indiferente a nadie es cuando se refiere a Cristiano Ronaldo y a su comparación con Leo Messi:

"Messi está por encima de todos, hace cosas diferentes y la suma de esas cosas le lleva al primer lugar... Eso no significa que los demás no sean buenos, y no entiendo que haya alguno que se enfade por eso... Si no eres el número uno qué más te da ser el número dos, no está en tu mano ser el número uno porque te ha nacido un tío que es mejor que tú. Cristiano, abdominales tienes mejores que Messi, altura también, de cabeza vas mejor... pero Messi le supera en técnica, habilidad y visión de juego y ya está, ser segundo del mundo debería hacerle estar contento, feliz y orgulloso, y no hay cosa más noble en un deportista que reconocer la calidad de los demás".

Claro, conciso y dañino, así es Javier Clemente.