Luis Enrique cierra la boca a Piqué

Luis Enrique no se muerde la lengua. El técnico asturiano podrá caer mejor o peor –ante la prensa suele sacar su lado más vinagre–, pero no se le puede discutir que no se casa con nadie. Espontáneo, natural y directo, el entrenador del Barcelona siempre habla claro.

En la rueda de prensa previa al partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que este miércoles disputará el Barcelona ante el Athletic (2-1 a favor del conjunto vasco en la ida), Lucho ha sorprendido lanzando un mensaje a navegantes con un destinatario particular: Gerard Piqué. Breve y conciso, el asturiano no quiere lágrimas ni lamentos.

"Lo fácil es quejarse y llorar de los árbitros. Hay que estar por encima de cualquier decisión puntual de los colegiados. La postura del club es intachable".

Hay que recordar que, en las últimas semanas, Piqué no ha parado de quejarse en público de las actuaciones arbitrales, que según el central catalán ayudan al Real Madrid y perjudican a su equipo. Luis Enrique no quiere excusas por los últimos resultados y le da un tirón de orejas a su pupilo en plena rueda de prensa.