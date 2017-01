En Nervión se han encendido las alarmas. Uno de los grandes culpables de la buena marcha del Sevilla en los últimos años, su director deportivo, Monchi, tiene decidida su marcha. Tras 15 años en los que el de San Fernando ha sacado a relucir su preciso ojo de halcón llenando de talento el vestuario del Pizjuán, llega la hora de decir adiós.

Monchi, que también, como es lógico, ha tenido sus patinazos, ha sido el padre de un equipo especialista en fichar bueno, bonito y barato. Su capacidad para detectar mirlos blancos ha sido fundamental en el crecimiento sevillista.

El destino de Monchi será la Roma, donde ocupará el mismo cargo que ha venido desempeñando en su despacho del Sánchez Pizjuán desde principios de siglo. La decisión es firme y al parecer, ya se lo ha comunicado a José Castro, presidente hispalense.

La marcha del exguardameta se hará efectiva tras acabar el mercado invernal. A pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio, Monchi quiere agilizar su llegada a la capital italiana para ir construyendo la plantilla de la próxima temporada. Si hiciera falta, incluso, la Roma está dispuesta a pagar los 5 millones que figuran en su cláusula de rescisión.

Con esos ingredientes, al Sevilla, a José Castro, no le queda otra que aceptar la realidad: se quedará sin la cabeza visible de una dirección deportiva que ha hecho historia en los últimos 15 años y que en breve deberá reorganizar. Castro, no obstante, le ha pedido a Monchi que retrase su salida hasta al menos la Semana Santa. La cláusula de rescisión, además, baja a partir del 1 de julio a los 2,5 millones. El de San Fernando no se ha cerrado en banda a tal posibilidad, interesante para él tanto en lo económico como en lo sentimental. Monchi, que jamás dejará tirado al equipo de sus amores, daba pistas sobre su posible adiós este lunes en rueda de prensa:

Si me tuviera que ir del Sevilla mañana o dentro de ocho años seguiría trabajando hasta el último día, o diez más si hiciera falta y el club me lo pide, no me despistaría. Que nadie se preocupe del futuro porque en el presente trabajo para el Sevilla.

Atractivo proyecto en Roma

Monchi, que el pasado verano ya intentó cambiar de aires, ha quedado prendado con los cantos de sirena del estadounidense James Pallotta, dueño de la Roma, que le presentó hace tiempo una interesantísima oferta tanto en lo económico como en lo deportivo. El de San Fernando tendrá plenos poderes para formar su equipo de trabajo. Tendrá un cheque en blanco para crear una extensa red de ojeadores y construir una plantilla de enjundia para hacer de la Roma un grande de Europa.

Salvo giro inesperado de última hora, Monchi se convertirá en el nuevo general romano y dejará al Sevilla sin su gran arquitecto. Tiemblan los cimientos de Nervión.