El Sevilla contraataca y pide a la Liga que denuncie a Sergio Ramos

El Sevilla ha solicitado este viernes que la Liga denuncie al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ante el Comité de Competición de la RFEF y en su caso a la Comisión Antiviolencia por "los gestos realizados en la celebración de un gol" en el partido de la Copa del Rey del jueves.

El club hispalense explica en un comunicado que los aspavientos de Ramos tras anotar el 3-2 en la vuelta de los octavos de final "pudieran ser constitutivos de infracción del Código Disciplinario de la RFEF" que estipulan una sanción de entre 4 y 12 partidos al futbolista que provocare incidentes con el público.

Después de transformar un penalti, Sergio Ramos se encaró con el graderío en el que si sitúan los aficionados radicales del Sevilla y les instó a que lo insultaran colocándose las manos en las orejas, para posteriormente pedir disculpas al resto del público presente.

El Sevilla añade en su escrito que "condena los insultos que recibió el jugador, los cuales no pueden ser en ningún caso justificados ni amparados, y reitera que los aficionados sevillistas deben erradicar los insultos tanto a clubes como a jugadores rivales".

Los sevillistas vuelven a recibir al Real Madrid este domingo, esta vez en duelo liguero, y el club ha querido "transmitir a sus aficionados que disfruten del fútbol y del colorido único del Sánchez Pizjuán, siempre desde el respeto y la tolerancia hacia su rival". "El fútbol es un espectáculo pasional, pero en él no caben actitudes violentas o discriminatorias de ningún tipo, fundamentalmente porque animar no está reñido con respetar al contrario. Animar, en definitiva, no es insultar, ni insultar es animar", continúa el comunicado.