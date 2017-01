Gaitán y el resultado salvan al Atlético (1-0)

Un equipo ganador se consigue a partir de una buena unión entre sus miembros y también con la mejor versión posible de los mismos. Y en esa simple ecuación se está perdiendo esta temporada el Atlético. Unidos están, todo con el Cholo como comandante, pero ni mucho menos tienen a sus mejores hombres a su máximo nivel.

Si otros años era fácil encontrar siete u ocho jugadores en el once que sobrepasaran el 8 de nota media al final de cada encuentro, ahora esa cifra se ha reducido hasta el mínimo. Del partido a partido habría que pasar al hombre a hombre y a partir de ahí encontrar el camino que lleve a los rojiblancos a no ver como el Calderón duda entre pitar o no viendo partidos como el jugado ante el Betis.

Lo bueno para el Atlético de Madrid es que sigue siendo fiable a base de resultados. Lleva tres partidos consecutivos ganando en Liga y ha vuelto a puestos Champions aprovechando fallos rivales. Los puntos de tres en tres, por ahora, salvan la papeleta.

Predicción y acierto de Simeone

Sin centro del campo, tal y como predijo Simeone en sala de prensa un día antes del choque. Desde el minuto uno se vio a Betis y Atlético de Madrid jugando de forma directa y sin apenas circulación en la medular, algo que a los locales les viene mucho mejor que a los visitantes y que se demostró en los primeros 45 minutos.

Con la predicción de un choque sin parte media sobre la mesa, el once ofensivo del Cholo tenía más argumentos para ser convincente. Koke, Gabi, Saúl, Gaitán, Griezmann y Torres formaron el ataque rojiblanco sumando la inestimable ayuda por los flancos de Filipe y Vrsaljko. Todas las jugadas, independientemente del equipo, fueron iguales: de la defensa al ataque en pocos toques.

El primer acto fue aburrido dentro de un caos que el Atlético supo hacer suyo con lo justo. El gol de Gaitán en el minuto 8 evitó que el partido se atascase en su locura y con el 1-0, los madrileños buscaron el segundo con zarpazos, no con juego. El Betis, mientras tanto, fue casi inoperante. Ceballos era el encargado de llevar el balón de la defensa al ataque, comandado por Rubén Castro, pero el ‘10’ verdiblanco apenas pidió la pelota y en ocasiones llegó a pegarse demasiado a los rivales impidiendo tener espacio para recibir.

De lo poco salvable de la primera parte fue la actuación tanto de Gaitán como de Vrsaljko. El argentino abrió el marcador y mostró con cuentagotas lo que le puede dar a Simeone. En el caso del croata, el mensaje lo lleva mandando desde hace tiempo. Es un puñal por la derecha y la mayor parte de las veces que centra, raso o con altura, crea peligro. El 1-0 nació de ambos jugadores.

Si la cara de la primera parte llegó desde las bandas, la cruz la pusieron los delanteros. Griezmann se vio incapaz de traducir su movilidad en oportunidades y Torres se encuentra en uno de sus peores momentos. Todo lo que tocó estuvo cogido con alfileres y el Calderón tuvo varios amagos de enfado. Si en vez de Torres es Gameiro…

Crece el Betis y sufre el Atlético

Tampoco fue una segunda parte para tirar cohetes, pero al menos no fue tan mala como la primera. El paso por vestuarios sirvió para reordenar al Betis de Víctor, que tuvo un primer tramo del segundo acto más que aceptable. Encontró la posesión y pese a seguir jugando sin pasar por el centro del campo tuvo más claridad y más presencia en territorio rival. El Atlético vivió todo lo contrario. Terminaron de desaparecer hombres como Gaitán, Saúl y Griezmann, Torres revivió sólo unos minutos y Simeone se vio obligado a mirar al banquillo para no pasarse toda la segunda parte a merced del Betis.

Por turno y con varios minutos de diferencia acabaron entrando Carrasco y Gameiro por Gaitán y Torres, es decir, los presumibles titulares hacían su aparición para resolver la papeleta y evitar sustos. En el Betis, Víctor tiró de futbolistas como Joaquín para buscar el empate y provocar esos miedos que tanto querían evitar en el bando rival. Cambios en ambos equipos y una conclusión: los dos planes no sirvieron de nada.

Con el Betis viviendo de los chispazos de Rubén Castro y el Atlético anhelando una forma convincente para encontrar su juego y consecutivamente los goles, el partido se convirtió en un duelo entre aficiones que iban alternándose los gritos de desesperación por la falta de precisión de los suyos.

El pitido final dejó al Manzanares igual de frío que antes de jugar ante el Betis, pero al menos con tres puntos más en el bolsillo. Al menos se gana, pensarán algunos. No les falta razón aunque sí les pueden faltar argumentos si el resultadismo les falla. La misión del Atlético será evitar eso y encontrar el camino de su mejor versión.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid, 1: Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Gaitán (Carrasco, m. 62); Griezmann (Giménez, m. 91) y Fernando Torres (Gameiro, m. 68).

Real Betis, 0: Adán; Piccini, Pezzella, Donk, José Carlos (Nahuel, m. 69), Durmisi; Brasanac (Joaquín, m. 65), Dani Ceballos, Jonas Martin; Rubén Castro y Álex Alegría (Zozulia, m. 81).

Gol: 1-0, m. 14: Gaitán remata desde el suelo en el segundo palo tras un rechace en Donk.

Árbitro: Clos Gómez (C. Aragonés). Amonestó a los visitantes Piccini (m. 60) y Alex Alegría (m. 79).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Vicente Calderón ante unos 53.000 espectadores.