Torres renace de nuevo para impulsar al Atlético (2-0)

El Atlético de Madrid, sí o sí, necesita a Fernando Torres o a Kevin Gameiro. Les va la vida deportiva en ello. Da igual quién de los dos tome el mando, pero tienen que aparecer y hacerlo. Cada día es más evidente que la figura de un ‘9’ es una de la claves para volver a ver sonreír regularmente a Simeone y si el argentino encuentra ese anhelo que lleva buscando desde que Diego Costa se fue puede que se vea la mejor versión del ‘cholismo’.

Ante el Leganés, Torres dio la razón a los melancólicos del fútbol que creen que la historia presente y futura tiene guiños al pasado. El debut del ariete de Fuenlabrada tuvo lugar en el año 2001 ante el conjunto pepinero y pese a no marcar ese día, muchos esperaban que sí lo hiciese 16 años después ante el mismo rival y en el mismo escenario.

El partido lo tuvo que desatascar el ‘Niño’ porque el Leganés diseñó un plan destinado a desesperar a su rival. Si no se jugaba a nada, el equipo visitante tendría más opciones de dar un susto y Garitano buscó la sorpresa con un 4-1-4-1 que sólo pudo contrarrestar Torres.

En los minutos iniciales, el Leganés hizo buena su estrategia y sólo se dedicó a presionar al hombre cuando el centro del campo del Atlético lograba tener el balón. La defensa local tuvo que asumir la salida del esférico y se atascaron en la misma. Con Erik Morán de pivote entre defensa y medular, el cuadro del sur de Madrid neutralizó a Gabi, Koke, Saúl y Gaitán convirtiendo el partido en un carrusel de balones largos en busca de Torres. Ahí falló el Leganés. A los quince minutos, un balón a la espalda de la zaga lo retuvo El ‘Niño’ y al buscar el regate se encontró con el penalti claro de Siovas.

El Calderón pidió que lo lanzase Torres, pero Griezmann es el elegido cuando hay un lanzamiento desde los once metros. Irónicamente, el francés volvió a fallar un penalti importante y el ‘Niño’ hizo su particular ‘regreso al pasado’ para cerrar el círculo de su debut. Griezmann apenas celebró el tanto de su compañero y es que el Atlético no termina de conjuntar a su ‘7’ con un ‘9’. Si uno está bien, el otro, no, y así la historia se va repitiendo esta temporada.

Fénix rojiblanco

Puede que no sea el Torres de antaño que deslumbró en Madrid y Liverpool. Puede también que tenga partidos en los que ni siquiera aparezca. Incluso se puede discutir si la razón es la regularidad o la falta de la misma, pero lo que es incuestionable es que Fernando Torres se ha especializado en renacer de sus cenizas como el mitológico Ave Fénix. ¿La prueba? El curso pasado cambió su gafe por el gol número 100 en una recta final que casi vale una Liga y una Champions. ¿Otra prueba más? Londres. Tardó en marcar, pero siendo titular o teniendo más minutos regularmente, el Chelsea se metió en una final de Copa de Europa, que ganó y a la que añadió posteriormente una Europa League y una FA Cup. Cuando el ‘Niño’ renace, lo hacen también sus equipos.

Simeone vio claramente que por fin tenía un delantero centro enchufado y quitó a Saúl en el descanso para buscar la verticalidad y la ruptura de líneas que aporta Correa. Necesitaba un jugador que con un movimiento de cuerpo pasara entre el 4-1-4-1 de Garitano. Dicho y hecho. Jugada del argentino, pase a Torres y 2-0 marca de la casa picando la pelota.

Pese a la desventaja, el Leganés pudo meterse en el partido antes del minuto 70. Tuvo tres claras. La primera de Bueno, correcto y protagonista en su debut, y las siguientes en dos jugadas consecutivas a balón parado. Hubiese sido el mejor sistema para desestabilizar al Atlético ya que el marcador y la molesta lluvia que azotaba el Manzanares habrían hecho largo el tramo final del encuentro para los locales.

Sin goles en la portería de Moyá, el cuadro colchonero siguió tirando de Correa y añadió a Carrasco y Vrsaljko cambiando posiciones y dando descanso a Griezmann. Hubo ocasiones, sobre todo porque ambos tienden a ser un poco ‘chupones’, pero no goles y el Atlético se tuvo que conformar con el 2-0, resultado que les hace mejorar desde el inicio su peor primera vuelta ‘cholista’.

Por algo se empieza y los rojiblancos, antes de buscar la épica copera, ya están en el 4 de 6, no en el 1 de 6 del inicio de curso.