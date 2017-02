Tebas: "¿Florentino? No, los que me presionaron fueron unos familiares míos"

Javier Tebas, el presidente de LaLiga, no esquivó ningún tema de la actualidad en la presentación de la cuentas del mercado de invierno (Football Transfer Review) en el CSD. La suspensión del Celta-Real Madrid no fue una excepción. "Si hubiesen caído cuatro gotas, vale, pero es que no era un chirimiri. Alguno dijo que era poca cosa y que lo arreglaba en 10 minutos. Y no. Era un clima huracanado", explicó.

"Los que no han hecho reformas en sus estadios las están haciendo ya. No vamos a tomar ninguna medida. Si acaso mejorar la conectividad. No sé cuando se va a jugar el partido. No corresponde sólo a LaLiga. Propondremos a la RFEF que habitualmente delega en el Comité de Competición. Yo no pongo horarios. Tomamos decisiones por estadísticas, pero que Madrid y Celta lleguen los dos a la final habrá que verlo. Aún así, habrá fecha. No hay nerviosismo", añadió Tebas.

"Tuve que explicarle a mucha gente en qué causas se podía suspender un partido. El Real Madrid quería que se jugase y hubo que aclarar por qué no se podía jugar. Fue una tarde muy larga, que cuando deje esto del fútbol, ocupará todo un capítulo de un libro que estoy escribiendo", dijo. Y a una pregunta sobre si había recibido presiones de Florentino, contestó en tono de broma: "¿Florentino? No, los que me presionaron fueron unos familiares míos".