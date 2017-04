Torrente de violencia en el fútbol base

Lamentablemente la violencia en el deporte base es el pan nuestro de cada día. En los últimos meses, si cabe, la violencia se ha incrementado dejando claro que algo no se está haciendo bien.

Desde Libertad Digital repasamos distintos acontecimientos que han hecho reflexionar a nuestra sociedad sobre un problema que, aunque acrecentado en los últimos años, lleva instalado en los terrenos de juego del fútbol base demasiado tiempo.

Detienen a un futbolista por romperle un dedo a un árbitro

Sucedió en Gijón. La Policía Nacional detuvo a un jugador de un equipo de fútbol 7, de 39 años, por insultar y agredir al árbitro, de 26, que pitaba el encuentro en una liga de aficionados. Disconforme con las decisiones arbitrales, se encaró con el colegiado a quien le rompió un dedo de la mano izquierda y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los hechos tuvieron lugar durante el transcurso de un encuentro cuando el árbitro amonestó con una tarjeta amarilla a uno de los jugadores, que comenzó a insultarlo y amenazarlo reiteradamente. No satisfecho con los improperios vertidos, el futbolista le propinó una patada que provocó lafractura en uno de los dedos.

Insultos racistas al árbitro de un partido de alevines

Sucedió en Zaragoza. El árbitro Mamadou Sow recibió "insultos racistas durante un partido de fútbol de alevinespor parte de dos padres, que fueron detenidos por la Policía Nacional tras el encuentro entre el Ranillas B y el Helios A, en Zaragoza.

El colegiado que arbitró el encuentro, de 20 años, explicó que tan solo 10 minutos después de comenzar el partido, empezó a escuchar quejas de varios asistentes del Club Atlético de Ranillas, que llegaron a meterse con él y su familia. A pesar de esta situación, Sow decidió no suspender el partido, porque "son niños y están para disfrutar del fútbol".

Al final del encuentro, uno de estos padres llamó "negrito" al colegiado y se encaró con él, con la intención de pegarle, pero los asistentes evitaron el suceso, hasta que llegó la Policía Nacional y detuvo a los dos individuos, según ha afirmado. "Me sentí indignado, cuando le dije ¿qué has dicho?, se puso furioso y vino hacia mí a golpearme; los que estaban cerca impidieron que me golpearan", comentó Sow.

El presidente de un equipo juvenil propina una patada en la cabeza al padre de un rival

Raúl Sánchez, presidente de la Unión Deportiva Santa Marta, de Salamanca, y directivo de la Federación Castellano-Leonesa, protagonizó uno de los sucesos más vergonzosos del año en el partido de la Liga Nacional Juvenil que enfrentaba a su equipo con la Cultural Leonesa. Raúl perdió los nervios y propinó una patada en la cabeza al padre de Sergio Bayón, jugador de la Leonesa.

Sancionado con 47 partidos un jugador por pegar a un árbitro

Un jugador del Jédula (Cádiz) de la Primera Andaluza Sénior fue sancionado con 47 partidos por, entre otras acciones, agredir a un árbitro asistente en el partido disputado contra el Portuense el pasado 12 de febrero en El Puerto de Santa María.

El Comité de Competición Provincial de la RFAF en Cádiz ha impuesto al jugador 40 partidos de suspensión por agredir al árbitro, otros cinco por producirse violentamente en otra acción que no llegó a ser agresión y dos más por desconsideración al colegiado del encuentro.

Racismo, Xenofobia y Homofóbia

Asimismo, el Comité ha sancionado al Jédula con la pérdida de un punto en la clasificación por "este hecho de gravedad" y, según la RFAF, "es una prueba más de la firmeza" con la que la federación andaluza "sanciona las acciones violentas y agresiones", "especialmente si tienen como víctima al árbitro del encuentro, con agravantes en casos de racismo, xenofobia y homofóbia".

En este sentido, la nota recuerda que hace poco menos de un mes fue el comité de Sevilla el que impuso una sanción de 51 partidos a cuatro futbolistas y al entrenador del C.D. San Martín, de la Cuarta División Andaluza Sénior, por agredir a un árbitro que, como consecuencia de ello, estuvo 18 días de baja.

Agresión a un colegiado en un partido de alevines

El Sindicato de Árbitros ha denunciado la agresión que ha sufrido un colegiado madrileño, que fue agarrado del cuello en un par de ocasiones por un entrenador, durante un partido de alevines en la localidad madrileña de Humanes.

El joven colegiado de 20 años llevaba 3 semanas como árbitro. El incidente se produjo este sábado durante el encuentro entre el CD Racing Calypso y la A.D. Villaviciosa de Odon.

En el apartado de incidencias del acta se refleja, que "en el minuto 8 de la primera parte, el entrenador local del C.D. Racing Calypso fue expulsado por protestar de forma violenta" una de las decisiones arbitrales.

Batalla campal en un partido de infantiles en Mallorca

El encuentro de infantiles de segunda regional entre el Alaró y el Collerense en Mallorca, tuvo que ser suspendido el domingo después de que varios padres saltaran al campo. Hubo varios heridos y se han presentado múltiples denuncias tras estos lamentables incidentes sucedidos precisamente en el dñia del padre.

Los hechos sucedieron en el Estadio Municipal de Alaro, donde se disputaba este encuentro de infantiles que terminó en una batalla campal con los propios jugadores y los padres de los mismos implicados. Varias fueron las denuncias que se han presentado a lo largo del día, porque hasta 20 fueron las personas implicadas en la multitudinaria pelea y varios han sido los heridos.

Tortas y peleas en un partido de juveniles

Sucedió en Logroño. Fue un lamentable episodio de violencia entre padres y madres de los jugadores del equipo de la ciudad y del Valle del Ebro.

Las imágenes recogen la pelea con puñetazos y patadas entre varios familiares cuando finalizó el partido de la competición de ascenso a Nacional Juvenil.

Los cadetes del Sporting y Rayo, a la gresca en pleno partido

Esta vez no fueron ni los padres ni los árbitros los protagonistas de estas imágenes que cada vez manchan más al deporte rey. En esta ocasión fueron los propios jugadores los que se liaron a golpes en un partido.

Los futbolistas, de la categoría cadete, del Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón se enzarzaron durante la disputa del partido de semifinales de la Oviedo Cup.

En el momento en el que el Sporting mete un gol, que ponía el 2-0 en el marcador, jugadores de ambos equipos chocaron cuando uno del cuadro asturiano fue a por el balón a la portería. Comenzaron entonces varios segundos de empujones entre unos y otros, solo interrumpida por uno de los entrenadores, que puso a poner paz.

Un niño es expulsado de su equipo por los insultos de su padre

Los niños terminan pagando las atrocidades cometidas por sus progenitores. El mejor ejemplo lo tenemos en lo que ocurrió en Valencia. La escuela de fútbol Futbolcity de Massanassa dio de baja a un jugador alevín de 11 años después de que su padre amenazara con pegar al entrenador, tras recriminarle que su hijo debía jugar más, durante un partido disputado el primer fin de semana de marzo.

El presidente de la escuela, Iván Barón, explicó que esta persona "amenazó con romperle la cara al entrenador". Tras el incidente, la escuela decidió expulsar al niño. ¡Un inverbe de 11 años que es víctima de su propio padre!

Ola de violencia verbal en Castellón

Repasando las actas de los árbitros se puede comprobar la ola de altercados que invaden los campos del fútbol base. Es el caso de la provincia de Castellón, donde en pocas semanas, la web Sindicado de Árbitros, recoge todos estos casos:

"¡Eres un desgraciado, te voy a matar!" Son las lindezas dirigidas al colegiado de un padre que invade el terreno de juego donde practican su deporte favorito niños de 10 a 12 años. Otro acta recoge los siguientes insultos: "Burro, sinvergüenza, eres un ‘fill’ de p…, vamos a quedarnos a veros y vais a flipar, que vas de amarillo, maricón de mierda". La lista de barbaridades no disminuye en otro acta: "Árbitro, sudaca de mierda (…) Puto ‘panchito’, vete a pitar y a cantar rancheras a tu país". Otro padre decide ir a por el colegiado en pleno partido de infantiles "te voy a pegar, cabrón de mierda".

La vejación verbal es otro tipo de violencia que no termina en agresión física pero que puede ser igual o más dañina.

Así está de podrido nuestro deporte base hoy en día. Mirar para otro lado nos convierte en cómplices de esta auténtica lacra que mancha los valores que debería transmitir el deporte amateur -solidaridad, trabajo en equipo, diversión, convivencia, disfrutar haciendo deporte- que en vez de ser entendido como un elemento educador, socializador y formativo, se utiliza en demasiadas ocasiones como válvula de escape para que gente frustrada y amargada, saquen a relucir lo peor de sí mismos.