El TAD no se reúne y advierte por escrito al Barcelona sobre Neymar

Enrique Arnaldo, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, más conocido como TAD, ha desconvocado oficialmente la reunión extraordinaria que tenían prevista en el día de hoy para tratar la sanción a Neymar que le va a impedir jugar el Clásico ante el Real Madrid. La razón es simple: no han localizado a dos de los miembros del Tribunal. Por lo tanto, no habrá cautelar en la sanción de tres partidos.

El problema para el Barcelona tras este nuevo suceso es que pueden interpretar la decisión del TAD de dos formas. Una de ellas que al no pronunciarse el Tribunal se les da la razón y Neymar puede jugar y la otra, la recomendada por el escrito oficial del TAD.

"Las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución", dice el comunicado. En el escrito también se certifica que el Barcelona no ha pedido la suspensión cautelar al castigo.

Si el Barcelona no sigue el consejo del TAD y coloca en el once a Neymar, el Real Madrid podría alegar alineación indebida por parte de Luis Enrique y el problema sería aún más mayor. Por esa razón no se espera la presencia del jugador azulgrana en el Clásico.

.