Pudo ganar cualquiera y al final se llevó el partido el que tiene a Leo Messi. Es así. Zidane y Luis Enrique influyeron en el partido. Los porteros, Keylor Navas y Ter Stegen, estuvieron formidables, hubo errores por doquier en los dos equipos, casi tantas ocasiones como minutos pero al final, es Leo Messi. Cuando el argentino está inspirado, da igual que tenga que jugar mordiendo un apósito, bailando "Despacito" o a la pata coja. Cuando Messi tiene ese día, es el futbolista más decisivo del planeta. El Barcelona es una auténtica verbena en defensa, sólo les falta sacar la pandereta y las guirnaldas cuando marcan los rivales, casi hacen el panoli concediendo el empate al Real Madrid con Ramos expulsado pero ni aun así. Messi hizo grande a Rijkaard, a Guardiola y está haciendo lo mismo con Luis Enrique. No le den más vueltas. Ahora todos confían en un Barcelona campeón de Liga porque es líder y porque tener a este Messi es como apostar a rojo y negro en la ruleta del casino.

El Barcelona se llevó el clásico pese a no ser mejor equipo que el Real Madrid. Fue un partido extremadamente raro. Dos plantillas llenas de calidad y con cero capacidad para imponer un ritmo, el que sea, en el que no concedan una canción cada 5 pipas comidas. El Madrid se puso por delante con el tanto de Casemiro. Pues remonta el Barcelona con goles de Messi y Rakitic. Da igual que empata el Madrid con un jugador menos con el tanto de James. Sí, James. Increíble. ¿El empate lo firma el Madrid con sangre, verdad? Pues en el último minuto, medio equipo está atacando, incluyendo Marcelo, un defensor. Lo dicho: incomprensible falta de autoridad para imponerse en los dos equipos. Una locura que cayó del bando azulgrana como pudo caer del lado local.

El partido comenzó con lo previsible en el Barcelona, Alcacer por Neymar. En el Real Madrid, lamentablemente para sus intereses, con el once también esperado. Bale fue titular cuando no estaba ni para jugar. El galés no estuvo a la altura del partido y acabó lesionado en el minuto 36. Un desastre su partido y la decisión de Zidane que optó por un jugador tocado, que no atraviesa un buen momento y con el actual estado de forma de Asensio e Isco que no jugó ni un solo minuto. Incomprensible. La decisión de Zidane estuvo acompañada por un despliegue táctico tan raro que duró diez minutos. Hizo coincidir en la izquierda a Marcelo, Bale, Ronaldo y Benzema. El entrenador francés canceló el plan cuando vio la autopista que tenía Jordi Alba. Cuatro carriles para correr y Modric para ayudar a Carvajal.

Si el clásico fuese un combate de boxeo, habría sido una de esas veladas que merecía la pena. Un auténtico espectáculo. Primer round, para el Madrid. A los diez minutos, segundo Round para el Barcelona. Y así, con intercambio de golpes constante entre los dos contendientes. El primer gancho importante lo metió, quien sino, Messi. Regatea a Casemiro y con todo el carril central para correr, el brasileño hace falta. Amarilla clara y muy pronto. Zidane se equivocó en la manera en la que afrontó la defensa de Messi. Al argentino no se le para con un jugador y menos cuando este es más lento. La historia ha enseñado que la mejor manera de frenarle es con ayudas y un equipo ordenado en defensa. El Madrid siempre estuvo perdido en este sentido y por eso Casemiro pudo y debió ser expulsado varias veces. Sobre todo, en el último minuto de la primera parte. Error de Hernández Hernández que también falló en la no expulsión de Marcelo al pegarle un codazo a Messi y en el penalti de Umtiti a Ronaldo en el primer minuto de partido.

El Madrid abriría la lata a los 28 minutos con su primer saque de esquina. Marcelo, tras el rechace, centra al segundo palo donde remate al poste Sergio Ramos. Error doble de toda la defensa del Barcelona. Nadie le sigue y nadie espera la segunda jugada salvo Casemiro, que sólo tuvo que empujar la pelota a gol. Y entonces, apareció Messi. Como si él supiera que era su momento. "¿Me toca, no?", les diría. "Por favor", le contestaría Luis Enrique. A los cuatro minutos igualó el marcador. Necesitó tocar la pelota tres veces. Otro se habría perdido entre tantos jugadores, él con el primer toque en carrera ya dejó atrás a Modric, con el segundo, fintó a Carvajal y con el tercero definió ante Navas. Describir esta jugada es un millón de veces más fácil que hacerla. Bale se lesionaría, entraría Asensio, Umtiti vería amarilla por una falta sobre Ronaldo y el colegiado perdonaría la roja a Casemiro. Y al descanso.

Pese a ello, Zidane siguió apostando por Casemiro tras pasar por el vestuario. Y de nuevo, sacaron los guantes los dos contendientes. Golpes de casi todos los jugadores pero siempre aparecían Ter Stegen y Keylor Navas para tocar la campana antes de que alguien cayera al suelo. Hubo un momento, entorno al minuto 60 en el que el alemán acumulaba 9 paradas y el portero del Madrid ninguna pero fue algo temporal. En la última media hora, Keylor fue clave en que el Barcelona no se adelantara o ampliara su ventaja. Los dos porteros tienen su mérito. Keylor por el nivel bajo que estaba mostrando, Ter Stegen porque sus manos fueron más complicadas. Y cuando no era la mano, era el píe de portero de balonmano al cabezazo de Benzema a metro de la línea de gol.Sacó paradas de mucho mérito y cuando no estaba él, fallaba el delantero. Cristiano Ronaldo mando a las gradas un pase de la muerte de Asensio. Fue en el 67´, en el 68´Keylor sacaba una buena mano a Luis Suárez. A las cinco pipas, Alcacer elegía el punterazo en lugar del interior y pie salvador de Keylor. Diez pipas después, disparo de Asensio al primer palo y ni pillando al alemán al contrapíe. Y así toda la segunda parte.

Zidane y Luis Enrique no movieron banquillo hasta los últimos veinte minutos. El francés dio entrada a Kovacic por Casemiro y el español a André Gomes por Alcacer. Estaba peor Rakitic, sí. Pero así es el fútbol. Que a los tres minutos se inventaría un zurdazo para anotar el 1 a 2. Un tanto que no le sentó bien a Ramos que demostró porque es el jugador más expulsado en la historia del Real Madrid. En la siguiente jugada, tacos por delante con las dos piernas y tarjeta roja. ¿Pudo ser excesivo? Pudo pero la entrada estaba al filo de lo permitido. Error del capitán que al irse hacía los vestuarios se acordó de Piqué y le dijo todo lo que se había callado ante los periodistas mientras le señalaba, al futuro presidente del Barcelona, el palco del Bernabéu. Donde se mueven los hilos, ya saben.

Pues con el Barcelona ganando, con un jugador más, el equipo azulgrana firmó sus peores minutos. Impresionante esfuerzo el del Real Madrid que tuvo varias ocasiones para empatar. Lo hizo James en el 86´tras el centro de Marcelo al primer palo. El colombiano, que salió antes que Isco, Morata o Lucas en la grada, también tenía mensajito. Se señaló primera la cabeza y luego el césped. Interpreten ustedes. Pues total, que habiendo hecho lo más complicado, va el Real Madrid y se pone a atacar con todos los futbolistas menos con tres defensas y el portero en el minuto 92. El Madrid le perdido el respeto al partido y lo peor, a Messi. Sergi Roberto se libra de su marca, nadie le derriba y al final marca Messi que reinventa una nueva liga. El Barcelona es ahora líder pero sigue sin depender de sí mismo ya que al Real Madrid le queda el partido de Balaidos. Le queda una bala en la recamara que nadie en el club querría haber utilizado. Entre otras cosas, este partido ha complicado un poquito más la eliminatoria ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Ahora Zidane pondrá a Isco en Coruña, ganará el partido y luego, cuando llegue el partido ante el Atlético, Zidane mirará hacía el suelo mientras canta el once y dice el nombre de Bale.