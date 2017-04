La batalla Sergio Ramos-Piqué dentro y fuera del campo

Se tienen muchas ganas, al menos deportivamente hablando, y la pareja de centrales de la Selección y rivales con Madrid y Barcelona, Ramos y Piqué, se vieron las caras durante el Clásico y fuera de él.

Todo empezó con la roja de Ramos. Cuando el central se dirigía al túnel se giró buscando a Piqué y le dijo: "Habla ahora". El central también señaló al palco como hiciese en su día el central azulgrana en el campo del Villarreal. En zona mixta, Piqué fue el primero en responder: "No hay discusión con la roja. Va con los dos pies por delante. Los árbitros aquí son permisivos y no están acostumbrados".

Piqué: "Los arbitrajes aquí son permisivos y ellos están acostumbrados. Cuando esto no sucede hay las reacciones que hay". #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/b2HURcusjD — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 23 de abril de 2017

Primero habló Piqué y luego Ramos: "He llegado tarde pero la expulsión es excesiva y ha condicionado el resultado del partido. Me he girado hacia él porque suele ser el que habla. No vamos a hablar del árbitro, pero parece que es bueno hacerlo. No quiero entrar en polémicas con él".