Baja sensible para Luis Enrique de cara al derbi de esta noche (20.45 horas) contra el Espanyol en Cornellá. El técnico asturiano del Barcelona no puede contar finalmente con Andrés Iniesta, que se ha caído de la lista de convocados por unas molestias en el aductor de la pierna derecha. El manchego no entrenó este viernes con el grupo y su descarte ganó fuerza. Participó en el Clásico en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, pero descansó en el choque del miércoles contra Osasuna. Finalmente, Iniesta se queda fuera de la lista frente al cuadro perico.

En cambio, la buena noticia para el técnico asturiano es el regreso de Neymar, que entra en la lista después de haberse perdido los tres últimos partidos por sanción. El brasileño recibió un partido de castigo por su expulsión contra el Málaga en La Rosaleda y otros dos adicionales por desconsideración al cuarto árbitro. Ahora vuelve a la convocatoria y al equipo titular, formando el tridente ofensivo junto a Leo Messi y Luis Suárez.

Además de Iniesta, quienes tampoco entran en la convocatoria son los lesionados Rafinha, Aleix Vidal y Jeremy Mathieu, mientras que el portero Masip causa baja por decisión técnica.

De esta forma, los jugadores citados por Luis Enrique para el derbi catalán son los porteros Ter Stegen y Cillessen; los defensas Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto y Umtiti; los centrocampistas Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda Turan, André Gomes y Aleñá; y los delanteros Luis Suárez, Messi, Neymar y Paco Alcácer.