La motivación del Atlético aplasta a Las Palmas con una ‘manita’ (0-5)

El fútbol es en muchas ocasiones, por no decir en todas, una cuestión de motivación. El miedo a perder algo o las ganas de alcanzar un objetivo te permiten saltar más que tu rival, llevarte un balón que aún no tiene dueño, correr más rápido y a fin de cuentas ‘morder’ más en cada batalla. En el Estadio de Gran Canaria, el único equipo que tenía hambre y mordió llevaba la camiseta rojiblanca y ese era el Atlético de Madrid.

En la previa del choque ante Las Palmas, el equipo de Simeone era favorito por muchas razones, pero la principal era simple: el Atlético tenía que "ganar o morir" por la tercera plaza y a los locales no les iba a quitar el sueño nada ni nadie pasase lo que pasase ante los madrileños. Por supuesto, la afición amarilla no compartirá la opinión del polvorín en el que se ha convertido su equipo.

Por desgracia para el Atlético de Madrid, no todo iban a ser alegrías en las islas y la lesión de Giménez en la segunda parte deja a los rojiblancos, salvo novedad, sin jugadores en el lateral derecho. El titular todavía no se ha recuperado. El suplente, lesionado. El recambio, caído en combate. Y todo ello con el derbi de Champions en tres días. Simeone ya tiene en el lateral derecho a su potro de torturas particular en 2017. Por lo menos la tercer plaza sigue dándole satisfacciones.

Inicio soñado

Pese a que la motivación de unos era infinitamente superior a la de los otros ni siquiera Simeone soñó con un escenario tan plácido en apenas veinte minutos de partido. 0-3 nada más comenzar el duelo merced al doblete de Gameiro y un tanto de Saúl entre los dos del francés. Fácil se queda corto como adjetivo viendo la rapidez y la contundencia de la avalancha rojiblanca en la primera mitad.

La afición local no se creía lo que estaba viendo sobre el césped. La falta de orgullo de los suyos se hizo patente en cada jugada y sólo Jesé tiraría algo del carro para dar la cara ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, el canario intentó engañar al árbitro con un ‘piscinazo’ que sólo sirvió para sumar otro hecho nefasto al despropósito de los hombres de Quique Setién. Mientras tanto, Simeone miraba con un ojo al terreno de juego y con el otro echaba un vistazo de reojo a su banquillo para iniciar el carrusel de relevos en la segunda parte.

Con 0-3, el amarillo de la camiseta rival se iba pareciendo cada vez más al blanco que lucirá el Real Madrid el próximo martes en la Champions. Más allá de la facilidad de la victoria y de la oportunidad de oro que Simeone tenía para rotar de cara al derbi europeo, la primera parte sirvió para ver a Gameiro y Gaitán como más que posibles titulares en el Bernabéu. El galo se ganó ese puesto marcando dos goles de delantero centro. El primero a pase de Saúl y al primer toque y el segundo haciendo buena la asistencia de Gaitán para fajarse con el defensor y superar a Javi Varas. Saúl, de cabeza en un córner, anotó el 0-2 entre los dos tantos de Gameiro y antes de que Gaitán también se mostrase ante el Cholo con el pase del 0-3. Así se gana tener un hueco en Chamartín.

La recta final de la primera parte reflejó en una jugada y en una reacción la humillación a la que estaba siendo sometida Las Palmas. Griezmann paró una jugada clara de gol para que atendiesen a un rival a lo que el público respondió con un aplauso más sonoro de lo normal evidenciando que la clemencia del ‘7’ se aceptaba como un bendición.

Giménez torció el gesto de Simeone

Todo parecía salirle bien al Atlético de Madrid ante Las Palmas hasta que una tarjeta roja a Boateng por falta sobre Giménez provocaba que en la misma jugada los rojiblancos ganasen y perdiesen algo. Ganaron quedarse con uno más sobre el campo, pero perdieron al uruguayo por molestias musculares.

Teniendo en cuenta que Juanfran y Vrsaljko siguen fuera de la convocatorias, la ausencia de Giménez en el derbi sólo dejaría a cuatro defensores sanos: Lucas, Filipe, Godín y Savic. Eso es, sobre el papel, lo único que tiene el Cholo Simeone en defensa, pero el 0-4 del Atlético trajo un nuevo guerrero para ocupar ese flanco del muro: Thomas. El ghanés fue el recambio de su compañero lesionado y curiosamente sería el africano el autor del cuarto tanto actuando desde su nueva posición. Algo de agua entre tanto desierto de lesiones pensará el Cholo.

A partir del cuarto gol poco más se podía hacer sobre el campo y en previsión del partido de Champions ya que antes de la lesión de Giménez, el primer cambio de Simeone fue Torres por Gameiro y el último, previo al 0-4, fue Correa por Griezmann. La tercera sustitución del Cholo llegó pasado el minuto 70 por lo que Antoine jugó más de la mitad de la segunda parte pese a la goleada y hombres como Gabi, Saúl o Koke jugaron los 90. ¿Traducción? Enfado de parte de la afición que quería ver antes a Cerci sobre el campo a una acumulación mayor de minutos jugados por parte de sus mejores hombres. De Las Palmas poco más se supo en el resto del encuentro aparte de la roja y de otro penalti simulado por Halilovic.

El Atlético de Madrid cerró la manita con el gol de Torres en el 91’ y salió del partido con la tercera plaza más cerca y con la incertidumbre de saber qué ocurrirá con su posición maldita esta temporada. El lateral derecho para el derbi hace saltar las alarmas. Lucas, Savic y Thomas, opciones para buscar al recambio del recambio.