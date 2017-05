Zidane: "Quiero mucho al Real Madrid pero, si no rindes, te vas a tu casa"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes en rueda de prensa que en el club blanco un cargo siempre depende de los resultados y dijo que, si no se rinde, cualquiera se puede ir a su "casa".

El técnico francés analizó la situación del Real Madrid, inmerso en la lucha por conseguir la Liga y la Liga de Campeones y con un encuentro ante el Granada este sábado. A Zidane, las críticas o los halagos no le importan. Piensa en el día a día y sabe que, si no hace bien su trabajo, puede abandonar la entidad que preside Florentino Pérez.

"No voy a cambiar nada. Siempre digo lo mismo. Este club es así. Dependes de los resultados nada más. Quiero muchísimo a este club, lo tengo en mi corazón. Llevo 17 años aquí y sé exactamente dónde estoy. Sé que si en el Real Madrid no rindes, te vas a tu casa y ya está. La realidad la tengo en mi cabeza, pero no me impide seguir trabajando bien e intentar hacer todo lo que he hecho en mi carrera, intentar ganar todo lo que tengamos enfrente", dijo.

Zidane resaltó que se encuentra en un lugar en el que su presidente y el club le dieron la oportunidad de entrenar al Real Madrid, "un gran club" en el que cada día quiere mejorar. "El resto, que la gente opine si es bueno o es malo lo que hago, pues eso no va a cambiar nada. Hablar de eso no vale para nada. Lo que me interesa es progresar todos los días. Esa es la ilusión que tengo. Estar en este club es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional", apuntó.

También recordó que, aunque el Real Madrid va por buen camino para conseguir dos títulos, aún no ha "ganado nada" e insistió en que sus jugadores y el cuerpo técnico tienen que trabajar como cada día hasta el último minuto del último partido. "Queremos hacer eso. Luego no sé qué va a pasar. No estoy preocupado. Lo que me gusta de los jugadores y de lo que hacemos es que trabajamos con humildad y respeto hacia todos los que nos enfrentamos. Vamos a seguir así hasta el final".

Asimismo, fue cuestionado por la BBC (Bale, Benzema y Cristiano)y por si realmente mejora al Real Madrid cuando juega o por el contrario su equipo práctica mejor fútbol con otro esquema y otros futbolistas.

"No sé si queréis que diga que con la BBC tenemos menos equilibrio o algún problema. Creo que no, al contrario. Son jugadores de talla mundial. Pero podemos empezar de una manera y terminar con más equilibrio cuando el partido lo necesita. Nada más. Intento hacer eso. Estoy contento con la BBC y con todos. Cuando cambiamos de dibujo, también", declaró.

"Puedes pensar que a veces los que juegan menos cuando entran lo hacen mejor. Pero lo hacen todos bien y la BBC lo hace muy bien. Los partidos, cuando jugamos los tres arriba... ¿me podéis sacar un partido en el que no estuvimos bien? Hay pocos. Para hacer los equipos es complicado porque todos son muy buenos y todos lo hacen fenomenal. Pero la BBC lo hace bien", insistió.

Cuestionado por si Cristiano Ronaldo, autor de los últimos ocho goles del Real Madrid en la Liga de Campeones, merece el Balón de Oro, fue claro: "Claro. El mérito es sólo suyo. Ha ganado muchos balones de Oro y creo que está cerca del próximo. Cristiano tiene el respeto de todos los aficionados del Real Madrid. También del club, del entrenador y sus compañeros. Tú a Cristiano lo quieres mucho o no. No hay una línea media. Él lo sabe", indicó.

Además, reconoció que esta temporada ha hablado con el jugador portugués y con otros jugadores para dosificar su forma física. Para Zidane, eso ha sido importante este curso, en el que ahora varios de sus hombres están más frescos que en anteriores campañas. "Hablo mucho con Cristiano y se conoce muy bien. Sabe que hasta ahora ha tenido todos los años 50, 60 o 70 partidos. Por acumulación, llega un momento en el que sabe que tiene que descansar de vez en cuando. No soy el entrenador que ha sentado a Cristiano. No es así. A veces los jugadores tienen que descansar si quieren estar con el mismo nivel físico. Pero nada más. Es un diálogo con los jugadores y muy bien", concluyó.