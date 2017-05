Sin despeinarse. El Real Madrid se ha paseado en el Nuevo Los Cármenes, ante un Granada ya descendido (0-4), y ha sumado tres puntos que le permiten mantener su pulso por la Liga con un Barcelona que, horas antes, no falló en el Camp Nou ante el Villarreal. Cuatro goles los conseguidos esta noche por el Madrid, aunque pudieron ser muchos más, frente un rival que dio todas las facilidades del mundo, sobre todo en defensa.

Como cabía esperar, Zinedine Zidane salió con el llamado plan B, con un equipo muy parecido al que diez días antes goleó al Deportivo en Riazor (2-6) en el choque inmediatamente posterior al Clásico. Esta noche en la ciudad de La Alhambra de nuevo fue turno para los Marco Asensio, Lucas Vázquez, James, Morata, Kovacic —el croata cumplía este sábado 23 años—... frente a un Granada desahuciado, que sólo ha sumado un punto de 33 posibles en sus últimos once encuentros. Se esperaba también la presencia en el once titular de Isco, aunque Zidane decidió reservarlo y dejarlo en el banquillo, dándole algunos minutos en la segunda mitad.

Junto al malagueño, en el banco de los suplentes, jugadores de la talla de Benzema, Modric, Kroos o Marcelo, mientras que Cristiano Ronaldo, Keylor Navas y Varane ni siquiera viajaron a Granada. Todos ellos serán titulares el miércoles en el Vicente Calderón, en el duelo de vuelta de semifinales de la Champions frente al Atlético de Madrid.

Esta noche, frente a un Granada que parecía la ONU —once jugadores con once nacionalidades distintas, con sólo un español (Isaac Cuenca) en el equipo titular—, el Madrid salió como un tiro y a los diez minutos ya ganaba por 0-2 con un doblete de James Rodríguez. No se llevaban ni dos minutos y medio cuando el colombiano estrenó el marcador al rematar en el segundo palo un centro de Lucas Vázquez desde la derecha. Poco después, el de Cúcuta firmaba el segundo en su cuenta particular al cabecear a la red un centro de Fabio Coentrao desde la banda izquierda. Hasta el lateral portugués, que apenas ha tenido protagonismo esta temporada con la camiseta madridista, se permitía el lujo de brillar ante un rival inoperante y totalmente entregado.

Tony Adams, que ni mucho menos ha demostrado ser el revulsivo que necesitaba el Granada en el banquillo, sorprendió a propios y extraños al cuarto de hora al quitar a Aly Mallé para meter en el campo a Agbo. ¿Lesión? Para nada. El cambio obedeció a motivos tácticos, viendo que el maliense estaba desbordado. Pero como él, todos sus compañeros.

El Madrid siguió a lo suyo, jugando al trote —casi andando—, viendo que el horno sí estaba para bollos. El tercer gol podía llegar en cualquier momento. Y no se hizo esperar demasiado. James había logrado un doblete y Álvaro Morata no quiso ser menos. También el madrileño marcó por partida doble, al filo de la media hora. Primero batió a Ochoa con un tremendo latigazo dentro del área, tras el pase hacia atrás de un Danilo que encontró una autopista por la banda derecha, y luego, cinco minutos después, volvió a fusilar al meta mexicano del Granada tras una gran acción individual, recortando dentro del área un impotente Hongla.

0-4, todo visto para sentencia en el Nuevo Los Cármenes. Con ese marcador se fue el partido al descanso, aunque tranquilamente podría haber sido un 0-6 o un 0-7 si Lucas Vázquez —estrelló un balón en el larguero— y Casemiro —mandó la pelota arriba, tras un gran pase interior de Kovacic, con todo a favor— hubieran aprovechado sus ocasiones.

Volvió a mover Adams el banquillo tras el paso por vestuarios, metiendo en el campo a Lombán por Khrin, con la intención de reforzar la defensa del Granada. Pero lo cierto es que el Madrid, ya con Benzema en el campo —el francés entró por Marco Asensio— seguía paseándose como Pedro por su casa y gozó de más ocasiones para haber ampliado el marcador. Superada la hora de partido, Lucas Vázquez, Morata y hasta Sergio Ramos —éste, después de una buena acción personal de Coentrao— tuvieron en sus botas el quinto, pero la pelota se resistía a volver a entrar en la portería de Ochoa.

El Madrid levantó el pie del acelerador y le dio la pelota al Granada, que también empezaba a llegar con peligro en el área de Kiko Casilla y a crear alguna que otra ocasión de gol, especialmente con el colombiano Adrián Ramos como protagonista. El cuadro nazarí pasó a tener más presencia y desparpajo en ataque con la presencia en el campo del canterano Juanan Entrena, un chico de Huétor-Tájar de sólo 20 años, pero no lo suficiente como para inquietar realmente a un Casilla que, si bien se le empezaba a obligar algo más, apenas tuvo trabajo esta noche en el Nuevo Los Cármenes.

Por bando madridista, hubo también minutos para Isco y Mariano. Con el internacional dominicano en el campo, más Morata y Benzema, el equipo blanco pasó a jugar con tres nueves puros, en un experimento prácticamente inédito en el fútbol español. Jugando casi al trantrán, sin demasiado ruido, en el Nuevo Los Cármenes rayaron a gran nivel todos los componentes de la llamada segunda unidad. Incluido un Coentrao que, pese a estar fuera de forma —el portugués acabó con la lengua fuera, demostrando que no está al nivel físico de sus compañeros—, dejó detalles de calidad en ataque, como el centro que le puso a James en la jugada del 0-2, y también se empleó a fondo en defensa.

En definitiva: buenos mimbres tiene Zizou para darle el doblete a este Real Madrid. Ya acaricia la final de Cardiff tras el 3-0 del Bernabéu, aunque aún falta rematar la faena el miércoles en un Vicente Calderón que ya empieza a creer en la remontada, y mantiene ese pequeño colchón de tener un partido menos que el Barcelona en Liga.



Ficha técnica

Granada CF, 0: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva; Krhin (Lombán, m.46), Angban, Andreas Pereira (Entrena, m.80); Isaac Cuenca, Aly Mallé (Agbo Uche, m.17) y Adrián Ramos

Real Madrid, 4: Kiko Casilla; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Coentrao; Casemiro (Isco, m.69), Kovacic, James; Lucas Vázquez (Mariano, m.77), Asensio (Benzema, m.59) y Morata

Goles: 0-1, m.3: James. 0-2, m.10: James. 0-3, m.30: Morata. 0-4, m.35: Morata.

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Mostró cartulina amarilla a Ingason (m.86), del Granada

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Santander 2016/17 disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante unos 19.000 espectadores, con nutrida presencia de aficionados madridistas