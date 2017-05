La emotiva carta de John Guidetti que pone la piel de gallina a todos los celtistas

Vigo aún llora la eliminación de su Celta en las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Tras dar una exhibición en la segunda mitad, el conjunto que dirige Eduardo Berizzo tuvo en el último minuto una ocasión de oro para hacer historia y clasificarse, de manera épica, para la gran final. Un desenlace propio de un sueño que terminó tornándose en pesadilla.

Ni Claudio Beauveu ni Guidetti fueron capaces de meter el balón en la jaula de Romero. El árbitro señalaba el final del partido y la esperanza celeste se rompía en mil pedazos. Muchos aún siguen hoy empujando con todo su alma ese balón a la red. El dolor por un final tan cruel, impregna los sufridos corazones de una afición, la céltica, llena de cicatrices. Y es que la herida de Old Trafford es una más a lo largo de la historia del equipo olívico. En el 1992, Alejo fallaba un penalti clave en la tanda de la final de la Copa del Rey ante el Real Zaragoza.

En 2001, el Celta era favorito para tomarse la revancha en la final de Copa ante el Real Zaragoza. Mostovoi, leyenda celeste, hizo un tremendo partido pero no pudo evitar una nueva derrota ante los maños, en esta ocasión por 1-3.

En la antigua Copa del UEFA, el Celta quedó apeado en cuartos de final ante el Marsella. Tras perder 2-1 en el Vélodrome, los de Víctor Fernández no fueron capaces de superar el muro galo en Balaídos (0-0), a pesar de que en la última jugada, el balón se paseó por área chica del Marsella sin que Gudelj ni Juan Sánchez acertarán a rematar.

Las cicatrices, sin embargo, son fiel reflejo del espíritu combativo de un equipo que no deja indiferente a nadie. La lección de fútbol que le dio el Celta a todo un Manchester United en su propio estadio sorprendió a media Europa. La lucha, el creer hasta el final, el no desfallecer en la dificultad, hace sentirse orgulloso a una afición que dejó impresionados a los seguidores del United tras la exhibición que dio desde las gradas.

Uno de los jugadores más afectados tras la derrota es John Guidetti. Su cabeza aún da vueltas a esa fatídica última jugada que pudo cambiar el destino. El sueco, uno de los ídolos de la afición, ha publicado una emotiva misiva en su cuenta de Instagram:

"Las últimas 48 horas han sido muy difíciles para mí. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber sido... Pero así es la vida, así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Duele, pero dicen que el tiempo lo cura todo, así que espero que sea cierto. También quiero decir que estoy muy orgulloso del equipo, de los aficionados y también de mí mismo. Ha sido un fantástico viaje, no terminó como queríamos, pero dimos lo mejor de nosotros y nadie nos puede pedir más. También quiero felicitar al Manchester United por llegar a la final. ¡Les deseo lo mejor para la final! Todos lloramos, pero cuando las lágrimas se sequen seremos más fuertes Gracias por todo. THIS IS AFOUTEZA".

Por detalles como este, la afición céltica, rota de dolor, volverá a levantarse y si tiene que irse a la guerra, lo hará con Guidetti y los otros 23 gladiadores que hicieron soñar a un equipo humilde. Algún día el sueño se cumplirá y el Celta conseguirá derribar la puerta.