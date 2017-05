El Real Madrid ganó gracias a su pegada (4-1)

El Real Madrid tiene media Liga en el bolsillo gracias a una complicada y trabajada victoria ante el Sevilla pese a lo que indique el marcador. El Santiago Bernabéu despidió a sus jugadores entre aplausos y honores merecidos. Terminó el partido y nadie en la grada se marchaba. Todos querían dar un último aliento para el sprint final como visitantes. Se lo merecen los jugadores y el cuerpo técnico. No fue el mejor partido de los blancos pero sí lo está siendo una temporada que puede ser histórica si no tropiezan en Vigo, Málaga y Cardiff. En cuanto al título doméstico, los equipos de Berizzo y Michel no tienen objetivos que completar pero tampoco el Sevilla que si hay una motivación muy fuerte: fastidiar la Liga al Real Madrid.

El equipo de Zidane exhibió su mayor pegada en semanas. Un buen partido de los blancos con la pelota, malo, muy malo sin ella, sobre todo en la primera parte donde Keylor Navas y el larguero impidieron varios goles del Sevilla. Sin Casemiro, suplente, hubo mayor descontrol defensivo del Madrid en el centro del campo. Le pasó igual contra Las Palmas hace unos meses en el Bernabéu. James, Asensio, Kroos y Kovacic formaban una línea de cuatro que se partía en defensa donde los dos últimos se veían desbordados en muchas ocasiones.

El primer tanto llegó a los diez minutos. ¿Qué decir de Nacho Fernández? Es central pese a que pareció que llevar diez años jugando de lateral izquierdo. Fue de los más destacados dando dos asistencias y encima es el más listo de la clase. El más listo y el más pillo. Tras una falta sobre Asensio y mientras el Sevilla formaba barrera sin que nadie del Madrid lo pidiera, Nacho vio la pelota y disparó a portería. Sergio Rico ni hizo ademán de intentar pararlo. Todos daban por hecho que la acción era ilegal pero los listos y los árbitros conocen el reglamento. Tanto legal que tendría continuidad en el marcador con el gol de Cristiano Ronaldo a los diez minutos. Kranevitter se duerme con la pelota y es Asensio quien le roba la cartera para iniciar un contraataque que terminaría en el disparo de James, en la parada de Sergio Rico y en el tanto a placer de Ronaldo tras el rechace del portero.

Pese a gozar de una ventaja cómoda, el Madrid viviría durante los próximos minutos a merced del Sevilla, que se topó con un acertado Keylor Navas o dos veces con el larguero, las dos en las botas de Jovetic. Un disparo fuerte y con rosca desde la frontal del área y una vaselina preciosa y realmente complicada por la lejanía respecto a la portería.

Casi todo lo que hacía el Madrid en ataque tenía mucho sentido pero estaba concediendo demasiado atrás. Es justo decir que pese a su insuficiente temporada, en el último mes Keylor Navas está siendo decisivo. Paró dos goles cantados a Correa y a Jovetic. También es justo decir que Danilo pese a un par de buenos encuentros, ante Atlético de Madrid y Sevilla, dos rivales de alto nivel, volvió a demostrar sus carencias defensivas. Los andaluces le buscaron con insistencia y la mayoría de sus ocasiones llegaron por la izquierda con Vitolo. A los cuatro minutos de la segunda mitad, el extremo andaluz se marchó por velocidad de Danilo y tras combinar con N´Zonzi, encontraron a Jovetic en la frontal del área. Con un disparo suave pero ajustado al palo reduciría distancias.

El resultado volvía a traer cierta incertidumbre pero Zidane movió bien el banquillo. El galo fue decisivo. Dio entrada a Casemiro y Lucas por James y Morata y el equipo adquirió más control y equilibrio. Volvió a ser dominador y no dominado. Tanto Morata como James podrían abandonar el Real Madrid este verano. Por sus gestos, la salida del colombiano parece clara. Se marchó aplaudiendo al Bernabéu en un gesto de despedida. Morata, que no estuvo acertado al igual que James, no hizo nada especial pese a que podría irse de su club. Los dos jugadores que se marcharon no estuvieron acertados y los que entraron, Casemiro y Lucas, si lo estuvieron. Lógico que el Madrid mejorara. Cambiaron a un 4-1-4-1 y Keylor Navas se convirtió en un espectador más. En el último cuarto de hora, el Madrid afiló más su ya fina puntería. Nacho sirvió los dos goles desde la línea de fondo de su carril izquierdo.

Primero a Ronaldo que marcaría con un complicadísimo remate. Zurdazo con rosca por toda la escuadra. Imparable. Son 401 goles con la camiseta blanca. Casi nada. El 4 a 1 fue similar. Nacho volvía a insistir con el centro raso a atrás y en este ocasión aparecía Kroos para definir con su estilo. Si Ronaldo es fuerza, el alemán es precisión y sutileza. Un ligero toque a la pelota que se coló raso por el segundo palo.

Al Real Madrid le quedan tres finales. Dos en Liga donde puede empatar un partido. El siguiente será en Vigo donde no podrá jugar Nacho que vio una inexplicable tarjeta amarilla. Correa se encara con el central, le empuja y Undiano Mallenco repartió justicia con una cartulina para cada jugador. El Madrid es probable que recurra y aunque el canterano está en un estado de forma formidable, si el Madrid está peleando por estos dos títulos es porque no depende de sus individualidades, como dijo Simeone, sino del estado formidable de la plantilla al completo. Hoy cinco cambios respecto al derbi ante el Atlético de Madrid.

Ficha técnica:

Real Madrid, 4: Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Kovacic (Modric, m.71), Kroos, Marco Asensio; James (Casemiro, m.60), Cristiano Ronaldo y Morata (Lucas Vázquez, m.60)

Sevilla, 1: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja (Montoya, m.46), Mercado, Lenglet; N'Zonzi, Kranevitter, Krohn-Dehli (Diego González, m.88), Vitolo; Correa (Ben Yedder, m.88) y Jovetic.

Goles: 1-0, m.10: Nacho. 2-0, m.23: Cristiano Ronaldo. 2-1, m.49: Jovetic. 3-1, m.79: Cristiano Ronaldo. 4-1, m.86: Kroos.

Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro). Amonestó a Danilo, Morata, Nacho y Lucas por el Real Madrid; y a Mercado y Correa por el Sevilla.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 37a jornada de la Liga disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 79.356 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Yanko Daucik, exjugador madridista.