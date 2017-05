Míchel: "No tolero que se ponga en entredicho la capacidad de mis jugadores"

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', se ha mostrado molesto con el hecho de que se dude de su honestidad por su pasado madridista y ha afirmado que el Real Madrid no va a ser campeón "porque le deje" ganar el conjunto andaluz este domingo en La Rosaleda (20.00 horas), y ha afirmado que sus jugadores saldrán con "la misma intención e intensidad" que en los últimos encuentros.

"Un empate les puede servir para ser campeones, pero enfrente tiene a un equipo que en las últimas once jornadas, especialmente en las últimas ocho, ha estado a un gran nivel. Lo que habrá es un espectáculo, un buen partido. A ver si ahora el Real Madrid va a ser campeón porque le deje el Málaga, no. Sacado de contexto queda muy bien, se monta mucho espectáculo, pero la realidad y los datos el fútbol dicen que el Madrid es un gran equipo y el Málaga lo está siendo", declaró en la rueda de prensa previa.

Así, el técnico madrileño explicó que han afrontado la misma preparación que en semanas anteriores. "El mensaje ha sido el de todas las semanas, no podemos cambiar. Ni sería justo por nuestra parte ni sería creíble, por lo tanto hemos planteado le mismo trabajo, la misma intención, la misma intensidad, como no puede ser de otra manera. Insisto, primero porque los jugadores han demostrado una trayectoria en los últimos partidos que no podría hacer modificar su pensamiento y porque yo soy así", señaló.

En este sentido, Míchel apuntó a que sus futbolistas siempre quieren "ganar", "sea cual sea el rival". "Nosotros hemos hecho una temporada irregular, siempre hablo de la penitencia que estamos pagando y ha sido en cada partido, pero igual que cuando hemos jugado en Granada, igual que cuando hemos jugado aquí ante el Barcelona, y contra cualquier otro rival, somos así porque es lo que hemos intentado", subrayó.

"Esta mañana se lo he vuelto a decir a los jugadores: muchas gracias por el trabajo que han realizado y por haber confiado en nosotros, y no entienden otro discurso de su entrenador, este entrenador que vino hace dos meses y medio y que les ha dicho eso todos los días; imaginaos si ahora les digo otra cosa", continuó.

Por último, el preparador del cuadro malaguista deseó que puedan tener puntería ante los de Zinédine Zidane. "Cuando juegas contra rivales del nivel del Real Madrid, intentas buscar una aguja en un pajar, porque es un equipo de muchísimo nivel. Tiene muchísimas alternativas, con una calidad y habilidad individual sorprendente, y además con jugadores de mucho carácter. Eso significa que nosotros vamos a tener que hacer las cosas muy bien, pero como decimos nosotros, tenemos que llevarles al terreno donde no están acostumbrados", expuso.

"Nos ha dado resultado, no sólo contra equipos maravillosos como pueden ser el Real Madrid o el Barcelona, sino contra otros equipos que están muy bien en esta Liga. No les voy a pedir el cien por cien a mis jugadores porque sé que lo hacen siempre, pero tenemos que estar acertados como lo hemos estado últimamente", concluyó.