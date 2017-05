Los madridistas llevaban toda la semana con los nervios a flor de piel con la cantinela de si Michel es el nuevo Jorge Valdano y el Málaga el Tenerife. Toda la semana. Son muchas horas, demasiadas, pensando en el encuentro del domingo con la tensión por las nubes. Nervios lógicos porque en juego estaba una Liga que se les resiste desde hace seis años. Demasiados. Los nervios son ocasionados por pensamientos irracionales porque al final, casi siempre, se cumple lo más lógico y esto es que el Real Madrid, equipo que sólo ha perdido tres partidos en toda la Liga y que ha marcado en todos los encuentros, no perdiera en La Rosaleda contra el Málaga. El Madrid cumplió con los pronósticos desde el primer minuto.

No es una frase hecha, es literal. El Real Madrid ya ganaba en el primer minuto con el gol de Cristiano Ronaldo tras la asistencia de Isco. Vaya final de temporada de los dos jugadores que han mantenido una especial y fructífera relación en las últimas jornadas. Un pase en largo sin ningún peligro fue mal controlado por Luis Hernández. Ante otro equipo, quizá, no hubiera supuesto nada. Ante el Madrid, supuso un gol en contra. Cuando la pelota iba a Isco, Cristiano ya corría ante Kameni. El luso regateó al portero y de repente, todas las pulsaciones de los madridistas pasaron de 120 a 75. Por si había algún aficionado blanco que todavía no lo viera claro, ahí estaba Inui liándola en el Camp Nou. ¿Nervios? ¿Tenerife? "Que vayan haciendo hueco a la Liga en el museo del Bernabéu que me voy a La Cibeles". El Madrid tenía cuatro goles de margen para conquistar la Liga.

El tanto de Cristiano no sólo alivió a los aficionados. También a los jugadores que volvieron a realizar otro gran encuentro. Disfrutando, como insiste Zidane cuando habla de ellos. Pese a un par de disparos de Sandro y un cabezazo de Mikel que se perdió por muy poco, el Madrid completó un partido muy serio. Sin excesivos problemas. De hecho, no hay muchos en los que Keylor Navas no haya encajado un gol. El guardameta estuvo acertado en las pocas ocasiones del Málaga, se jugó el físico al chocar con el poste tras un vuelo excepcional en una falta no menos extraordinaria de Sandro y sino, ahí estaba el larguero en el último minuto. Por aquel entonces, el encuentro ya era un correcalles en el que el Madrid pudo ampliar claramente el marcador. El gran mérito del ya campeón de Liga, estuvo en la primera parte y en la media hora de la segunda mitad. Con un centro del campo ya consolidado, con Casemiro, Kroos, Isco y Modric muy asentado y cómodo en la banda derecha, el Madrid controló el encuentro gracias al tanto de Ronaldo y a su buen hacer. Bien colocados sobre el césped, el Málaga tardó un cuarto de hora en empezar a oler la pelota. Sensación de control brutal.

El Madrid era plenamente consciente de todo lo que se estaban jugando. Un título que muchos jugadores no han ganado en la plantilla y eso que algunos buscarán en Cardiff la tercera Champions League. Estaban motivos, implicados, con poco ya iban ganando y con el marcador a favor, esta plantilla tiene calidad de sobra para dominar. Isco y Modric, otra vez, fueron los mejores en este sentido. Los once que salieron de inicio, han llegado en una gran forma al final de temporada. Todos. Los goles de Ronaldo, las asistencias de Isco, los robos de Casemiro o la solidez de un maduro Sergio Ramos.

Benzema, que podría ser el más flojo de todos esta noche, tuvo la fortuna de marcar el 0-2 tras volver de vestuario. En el minuto 54', un saque de esquina rematado por Ramos, acabó en el tanto del francés a puerta vacía. Había fuera de juego. No en el rechace de Kameni sino en el de Varane. Protestó el Málaga que con ese gol bajó los brazos. Algo hasta normal. No se jugaban nada pero que nadie tenga dudas. Han cerrado muchas bocas. Se han dicho muchas cosas sobre Michel y sus futbolistas. Intensidad, ideas claras, ocasiones… nada que reprocharles. Por haber, hubo hasta una entrada grotesca, de Ricca sobre Ronaldo, que era roja directa. El árbitro ni pitó falta. Lo dicho: no pasó nada raro. Más bien, lo normal. Que el Madrid ganó un partido porque fue mejor.

Con el 0-2, Zidane pudo hasta pensar en la Champions League. Y alguno no conseguía dormir esta semana. ¡Zidane, pensando en la Champions en mitad del partido! El francés, que lleva ya 4 títulos en año y medio, quitó a Isco, Casemiro y Benzema y permitió que disfrutaran sobre el césped, James, Kovacic y Morata. Ahora les toca seguir festejando en Cibeles.



Ficha técnica

Málaga, 0: Kameni; Miguel Torres, Luis Hernández, Mikel, Ricca; Camacho, Recio, Pablo Fornals, Keko (Chory Castro, m.60), Jony (Duda, m.72); y Sandro (Charles, m.69)

Real Madrid, 2: Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro (Kovacic, m.66), Modric, Kroos, Isco (James, m.66); Cristiano Ronaldo y Benzema (Morata, m.73)

Goles: 0-1, m.2: Cristiano Ronaldo. 0-2, m.55: Benzema

Árbitro: De Burgos Bengoechea. (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Kameni (m.55) y Jony (m.55), del Málaga

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de LaLiga Santander 2016/17 disputado en el estadio de La Rosaleda ante la presencia de unos 30.000 espectadores, entre ellos un nutrido grupo de seguidores del Real Madrid. El conjunto blanco celebró su trigésimo tercer título de Liga sobre el césped.