Simeone: "Me voy a quedar, este club tiene futuro"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró este domingo, tras la victoria de su equipo ante el Athletic (3-1) en el último partido de Liga del estadio Vicente Calderón, que "sí" se va a quedar en el club rojiblanco porque "tiene futuro".

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar: sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, el futuro somos nosotros", aseguró Simeone en los discursos durante los actos conmemorativos de los 51 años del estadio del Manzanares.

El actual entrenador del Atlético, que tomó la palabra después del exdelantero José Eulogio Gárate y del actual capitán rojiblanco, Gabi Fernández, agradeció "a todos los que han pasado por este campo de juego" y a todos los que han construido en estos años "un maravilloso momento".

"Para ustedes la palabra sentimiento es algo muy profundo. Los demás equipos pueden tener más dinero, alguna copa más que nosotros, pero nunca van a poder igualar el sentimiento que tienen ustedes por este club", añadió el técnico argentino, aplaudido por la afición en su discurso.