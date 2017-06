Dardo de Jordi Alba a Luis Enrique: "Seguro que con Valverde irán las cosas mejor"

Jordi Alba, lateral internacional del FC Barcelona, ha presentado este viernes en Hospitalet de Llobregat la quinta edición de su campus de fútbol de este próximo verano, que se realizará del 26 de junio al 14 de julio, y ha hablado de la llegada al banquillo azulgrana de Ernesto Valverde, en sustitución de un Luis Enrique que se marcha después de tres temporadas.

Y lo cierto es que Jordi Alba, que no ha tenido todos los minutos esperados a las órdenes del técnico asturiano, no se mordió la lengua cuando le preguntaban por el relevo en el banquillo culé.

"Con Valverde irá mejor, seguro. No he tenido los minutos que quería, pero espero que vaya mejor y tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Con Valverde estoy convencido que nos va a ir muy bien. Me han hablado muy bien de él, de su factor humano. He hablado sobre él con Aduriz y otros", decía Alba.

Asimismo, el lateral izquierdo dice que la temporada que acaba de finalizar "ha sido una temporada buena", poniendo en valor la conquista de la Copa del Rey tras derrotar al Alavés en la final del pasado sábado en el Vicente Calderón (3-1).

Jordi Alba también es partidario de implantar el videoarbitraje (VAR) el año que viene al asegurar que "es importante ayudar a los árbitros" y se ha mostrado partidario de la renovación de Andrés Iniesta.

Por último, el futbolista ha negado los rumores que le situaban fuera del Barcelona la próxima temporada. "Es mentira que (el Barça) quisiera fichar Theo Hernández y que yo me fuera cedido al Atlético", señalaba.