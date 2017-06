Penúltima jornada de la Liga Adelante. Girona y Real Zaragoza se ven las caras en el estadio Municipal de Montilivi. Ambos equipos llegan a la cita sin haber cerrado sus objetivos. El conjunto catalán necesita un punto para certificar su ansiado ascenso a Primera. Los maños buscan un punto que les aleje del infierno de la Segunda B definitivamente.

En ambas ciudades se respiran muchos nervios. El Girona, que viene de sumar tres jornadas sin ganar -dos derrotas y 1 empate-, no quiere que se repita el déjà vu de las últimas temporadas, donde a los catalanes se les escapó el ascenso de las manos. En la campaña 2012/13 el verdugo fue el Almería; en la 2014/15 el Lugo asestó el golpe mortal en el último minuto de la última jornada de la temporada regular, dejando escapar el ascenso directo con todo a favor. En el Play Off, el Zaragoza remató a un equipo hundido piscológicamente y la pasada temporada cayó a los pies de Osasuna en la final del Play Off y de nuevo con Montilivi como escenario del ascenso frustrado.Los fantasmas atenazan a un equipo al que se le hace larga la recta final de temporada.

La situación en Zaragoza no es muy diferente. El conjunto maño mejoró con la llegada de Láinez al banquillo pero no termina de certificar la permanencia. Los de la capital del Ebro llegan a la cita en plena crisis de resultados -cinco jornadas sin ganar con 3 empates y dos derrotas-.

Con este panorama, es complicado que ninguno de los dos equipos arriesguen más de la cuenta. ¿Para qué? Ni tienen confianza ni deben complicarse la vida.

Durante la semana, las casas de apuestas empiezan a retirar el partido de su programación. Machín, técnico del Girona, sale públicamente deja claro lo que muchos piensan:

Machín: "el sentido común dice que si a dos partes les conviene algo, lo normal es que se dé. Quizá estoy siendo demasiado sincero" — SER-GironaEsports (@SERGironaEsport) June 2, 2017

Su sinceridad le cuesta numerosos palos. Muchos ojos se centran en un partido en el que ambos equipos se juegan toda la temporada. El transcurso del partido responde al guión más lógico. 0-0 final con 0 fútbol, nulas ocasiones y escasa intensidad.

En el minuto 26 de partido se produjo una de las jugadas que más comentarios está generando es este disparo desde la frontal de un jugador del Real Zaragoza. Parece equivocarse y disparar 'a palos' en vez de 'entre los tres palos'. El disparo fue ovacionado entre risas y murmullos por las gradas de Montilivi. La imagen de Giorgios Samaras, delantero griego del Real Zaragoza, en el banquillo mirando atónito a su compañero, para acabar tapándose la cabeza con una sudadera del equipo, es significativa.

Aficionados al fútbol en general hablan de amaño. Los que alguna vez se vistieron de corto lo ven de otra manera. No hace falta hablar ni acordar nada. Cuando saltas al césped sabes perfectamente que el empate inicial te vale. Los 22 jugadores que salen de inicio son conscientes. ¿Eso es amaño o sentido común, saber competir y defender los intereses del equipo que te paga? Si por irte arriba alegremente, el rival te pilla en una contra y terminas descendiendo a Segunda B o no subiendo a Primera, como profesional habrás fallado a los tuyos.

En muchas ocasiones se nos llena la boca hablando de ética y juego limpio, y en este caso, quizás el sucio sería el jugador al que le importe más 'el que dirán' que el futuro de su propio club. Aún así, hay opiniones para todos los gustos. Muchos consideran "deleznable" como deportistas la actitud de los jugadores de ambos equipos y hablan sin tapujos de que el partido estaba amañado.

Opiniones al margen, al final, el Girona consiguió el ascenso y el Real Zaragoza se mantiene un año más en la Segunda División.

Desde Libertad Digital queremos hacer una mención especial para el técnico soriano Pablo Machín. Cogió al Girona en 2014 a falta de 13 jornadas tenía la salvación casi imposible, a ocho puntos. El conjunto catalán terminó salvándose. En la 14/15 y 15/16 rozó el ascenso. Este domingo Machín culmina un hito histórico. El Girona jugará en la máxima categoría por primera vez en su historia y Pablo debutará como técnico en la Liga Santander. Enhorabuena.