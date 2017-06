La tremenda rajada de Pepe en su despedida del Real Madrid

Pepe ha confirmado lo que era un secreto a voces: el año que viene no seguirá en el Real Madrid. El defensa portugués se ha pasado por los micrófonos de la Cope y no ha dejado títere con cabeza.

El luso mostró su malestar con el Real Madrid pero, sobre todo, se le vio muy quemado con Zinedine Zidane: "No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo. No quiero culpar a nadie. Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. ¿Que si no entiendo por qué desaparecí del equipo? Eso es. Tal cual".

Pepe tiraba una dardo envenenando al técnico francés cuando le han preguntado de que técnico se lleva mejor recuerdo. Ojo al nombre y a la explicación que da el zaguero portugués: "Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez. Me identifico mucho con él y eso que no me sacaba al principio".

Al Madrid, que ofreció renovar por un año a Pepe –el portugués exigía dos–, el central le reprocha que no dio la cara por él cuando más lo necesitaba:"El club no me ha defendido con el tema de Hacienda. Sabe que lo tengo todo al día y ¿tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado. Me ha dolido mucho".

Sobre su futuro, Pepe afirma que no tiene nada firmado y que maneja ofertas de la Premier, el Inter y el PSG. Su destino parece ligado al conjunto parisino. Emery lo quiere a toda costa y el acuerdo podría ser anunciado en los próximos días.

La rajada de Pepe el día que anuncia su adiós empaña la gran trayectoria, 10 temporadas, del luso en el Real Madrid. Tras las duras palabras de Pepe en contra del Real Madrid y Zidane, ¿qué pensarán los periodistas que en su día se partieron la cara para defenderlo cuando media España exigía su salida del Real Madrid tras agredir a Casquero?